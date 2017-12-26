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2018年 蘋果股價 讓人憂心

鉅亨網2017/12/27 00:06
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在假日縮短的一週裡，交易恐將清淡。但科技股却可能讓本週交易不致太過沉悶。

今日開盤，蘋果股價下跌 3%，iPhone X 需求轉弱，為市場利空。

Sinolink 證券公司分析師 Zhang Bin 預期，售價約達 1000 美元的 iPhone X 第一季需求可能轉弱。他引述彭博社週一的報導指出，蘋果最新款手機第一季交貨恐較預期減少 1000 萬支至 3500 萬支。

台灣經濟日報在耶誕節當天的報導，恐讓蘋果投資人緊張不己，蘋果供應商亦深感擔憂。消息人士告訴該報說，供應商鴻海的一間工廠已凍結部份徵人行動，台積電亦獲蘋果告知減緩部份晶片生產。該二家股票週二均受到壓力。

蘋果近來並不輕鬆，曾經傳出負面消息，整體舊款 iPhone 也有減緩爭議。本月甚至還遭到調降評等。

然而，該公司依舊為長期投資人所偏愛，今年以來，股價大漲了 51%。Barron’s 雜誌於週末刊登了蘋果的利多報導，聲稱蘋果股價尚未接近高點，iPhone X 與服務收入可望帶動股價走高。

蘋果下一波財報定於 1 月 30 日公布，屆時，可能讓謠言停止流傳，也可能突顯科技股的獲利了結賣壓才剛開始。

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