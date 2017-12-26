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中央社

台裔參議員蓮舫出走 加入立憲民主黨

中央社2017/12/27 00:03
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社東京26日綜合外電報導）日本民進黨前黨魁、台裔參議員蓮舫今天下午向黨總部提出退黨申請，並向立憲民主黨黨魁枝野幸男遞交入黨申請。蓮舫稱，為實現民進黨和立憲民主黨共和政策，自己做出最終判斷。

日本放送協會（NHK）報導，蓮舫於今天下午在黨總部向民進黨黨魁大?耕平提交退黨申請，其後在國會內與立憲民主黨黨魁枝野幸男舉行會談，親自遞交入黨申請。

其後，蓮舫對記者團表示：「為實現民進黨和立憲民主黨共有政策，到底要留在那一個政黨內較佳？自己做出最終判斷。我認為，較任何人都更理解民進黨政策的自己入黨，將能帶來更佳連結。」

立憲民主黨幹事長福山哲郎在國會內對記者團表示，這是贊同立憲民主黨的理念及政策的舉措，要對此表示歡迎，希望能於年底前完成入黨手續。

此外，立憲民主黨於今天下午在國會內召開常任幹事會，針對無黨派眾議員山尾志?里於上午提出的入黨申請，以及從民進黨出走申請加入立憲民主黨的參議員風間直樹、有田芳生和江崎孝的入黨申請，正式認可4人入黨。

4人入黨後，隸屬立憲民主黨的參眾兩院國會議員人數，不計正脫離黨派的眾議院副議長赤松廣隆，總共有60人，凌駕民進黨的57人，成為日本最大在野黨。1061226

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