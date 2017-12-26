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稱「神明的旨意」　6旬婦勒斃女兒遭收押

社會中心／綜合報導2017/12/27 00:19
▲高雄市一名疑似患有精神疾病的60歲婦人，與女兒發生口角衝突後竟用圍巾將她勒斃，被警方逮捕時還稱都是「神明的旨意」。（示意圖／pixabay）
▲高雄市一名疑似患有精神疾病的60歲婦人，與女兒發生口角衝突後竟用圍巾將她勒斃，被警方逮捕時還稱都是「神明的旨意」。（示意圖／pixabay）

高雄市楠梓區26日中午發生一起母親勒死女兒的人倫悲劇，一名疑似患有精神疾病的60歲潘姓婦人，因與30歲的小女兒發生爭執，竟以圍巾勒斃女兒，被警方逮捕時還稱是「神明的旨意」要她這樣做的，警方訊後依殺人罪嫌送辦，檢方晚間聲押獲准。

綜合媒體報導，26日上午潘婦的小女兒要出門，兩人因故發生口角衝突，潘婦竟出手勒緊女兒脖子上的圍巾，導致女兒死亡，之後又打電話給在農會任職的友人，稱自己殺死了女兒，友人半信半疑下報警處理。

警方獲報到場，發現3層樓的透天厝大門深鎖，請消防人員支援破窗進入後，見到一名女子倒臥在1樓車庫，已明顯死亡。警方在2樓找到潘婦，她也坦承死者就是自己的小女兒，並稱是因「神明的旨意」，今天要用圍巾勒死女兒，還不停地說「有無形的」等語，警方隨後將她帶回派出所調查。

警方調查，潘姓婦人育有3女，丈夫過世多年，大女兒和二女兒都已出嫁，目前與30歲的小女兒同住，平時靠收租為生，經濟狀況不錯，但近來疑似患有精神疾病，經常干擾女兒作息，甚至懷疑孩子想要謀財害命，家人也曾帶她到醫院就診。

警方訊後將潘婦依殺人罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，檢方複訊後，認為她涉犯殺人重罪，還有證據待調查，為避免逃亡或串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

關鍵字神明旨意圍巾勒斃人倫悲劇
頂新油案　開庭卷證指油品安全無虞

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