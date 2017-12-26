稱「神明的旨意」　6旬婦勒斃女兒遭收押

高雄市楠梓區26日中午發生一起母親勒死女兒的人倫悲劇，一名疑似患有精神疾病的60歲潘姓婦人，因與30歲的小女兒發生爭執，竟以圍巾勒斃女兒，被警方逮捕時還稱是「神明的旨意」要她這樣做的，警方訊後依殺人罪嫌送辦，檢方晚間聲押獲准。

綜合媒體報導，26日上午潘婦的小女兒要出門，兩人因故發生口角衝突，潘婦竟出手勒緊女兒脖子上的圍巾，導致女兒死亡，之後又打電話給在農會任職的友人，稱自己殺死了女兒，友人半信半疑下報警處理。

警方獲報到場，發現3層樓的透天厝大門深鎖，請消防人員支援破窗進入後，見到一名女子倒臥在1樓車庫，已明顯死亡。警方在2樓找到潘婦，她也坦承死者就是自己的小女兒，並稱是因「神明的旨意」，今天要用圍巾勒死女兒，還不停地說「有無形的」等語，警方隨後將她帶回派出所調查。