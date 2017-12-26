美股盤中─指數溫和走低 蘋果股價下跌2.5%

美國股市週二中場溫和走低。蘋果股價下跌，抵銷了能源股的漲勢。原油價格上漲至逾二年高點，支撑了能源股走高。

蘋果股價下跌逾 2.5%，創 8 月以來最大單日跌幅。台灣經濟日報報導引述不具名消息人士的話指出，蘋果將調降第一季 iPhone X 銷售預估達 40% 至 3000 萬支。

蘋果並未公開透露 iPhone X 的季度銷售目標，亦未對新聞報導發表談話。

台北時間 00:56

道瓊工業平均指數下跌 15.64 點或 0.06% 至 24738.42。