紐約匯市─耶誕節過後 美元小幅走低

美元週二走低，投資人預期交易清淡。耶誕節假日過後，投資人重返市場。

週二為節禮日 (Boxing Day)，大多歐洲股市仍假日休市。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數小幅下跌至 93.24，週一尾盤報 93.37。

歐元下跌至 1.1869 美元，紐約週一尾盤報 1.1876。上週三，歐元觸及二周半高點 1.1901 美元。

美元報 113.30 日元，週一尾盤報 113.24。

華爾街持續消化美國稅改法案內容，川普總統於上週五簽署該法案成為法律。自美國國會通過該法案，將公司稅由 35% 降低至 21% 後，美元大致持穩。