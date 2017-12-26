貴金屬盤後─美元轉弱 黃金收高8.70美元 創近四

黃金期貨週二創近四週收盤高點，美元小幅疲弱提供了黃金支撑。

2 月黃金上漲 8.70 美元，或 0.7%，收於每盎司 1287.50 美元，創 11 月 28 日以來收盤高點。

在耶誕節假日縮短交易的一週，成交量偏低。預期許多投資人仍將休假，直至下週一新年過後。因節禮日假日，歐洲股市週二仍休市。

分析師說，黃金與白銀的短期技術面轉佳，技術性買盤增加。黃金若能收盤突破 1300 美元關卡，將屬漲勢。若跌破 12 月低點 1238.30 美元，則將屬跌勢。