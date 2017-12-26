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貴金屬盤後─美元轉弱 黃金收高8.70美元 創近四

鉅亨網2017/12/27 05:02
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黃金期貨週二創近四週收盤高點，美元小幅疲弱提供了黃金支撑。

2 月黃金上漲 8.70 美元，或 0.7%，收於每盎司 1287.50 美元，創 11 月 28 日以來收盤高點。

在耶誕節假日縮短交易的一週，成交量偏低。預期許多投資人仍將休假，直至下週一新年過後。因節禮日假日，歐洲股市週二仍休市。

分析師說，黃金與白銀的短期技術面轉佳，技術性買盤增加。黃金若能收盤突破 1300 美元關卡，將屬漲勢。若跌破 12 月低點 1238.30 美元，則將屬跌勢。

美元指數下跌 0.1% 至 93.24。股市則錯綜。以美元計價的黃金對匯率走勢敏感。這兩種資產通常呈反向走勢。股市疲弱可促使投資人投入黃金。

有分析師說，上週通過稅改法案後，通貨膨脹有加速風險，有利支撑黃金市場。

黃金期貨上週上漲 1.7%，連續第二週上漲。今年以來，黃金期貨上張約 11%，漲勢係發生在前幾個月。2017 年最後三個月，黃金交易陷人狹幅之內。

其他金屬方面，3 月銅上漲 4.2 美分，或 1.3%，收於每盎司 3.2805 美元，創 2013 年 12 月 31 日以來最高收盤水準。美國國會通過稅改法案，投資人更加預期川普政府將能增加基礎建設支出，提升工業金屬胃口。

3 月白銀上漲 16 美分，或 1%，收於每盎司 16.604 美元。

1 月白金上漲 50 美分，或近 0.1%，至每盎司 923.50 美元。3 月鈀金收高 12.90 美元，或 1.3%，至每盎司 1042.45 美元。

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紐約匯市─耶誕節過後 美元...美股盤後─蘋果股價下跌 拖...

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