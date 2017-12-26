能源盤後─除了北海油管問題 利比亞也發生爆炸事件

累計美國 WTI 上週上漲 2%，創下 3 週來首見升幅。2 月布侖特原油期貨全球基準價格上漲 1.77 美元或 2.7%，至每桶 67.02 美元。該合約至上週五累計週升幅達 3.2%。

西德州中質原油 (WTI) 2 月交貨期約在紐約商品交易所 (NYMEX) 上漲 1.50 美元或 2.6%，收於每桶 59.97 美元。根據 FactSet 的數據，該合約短暫觸及每桶 60 美元，達到 2015 年 6 月下旬以來新高。

週二油價上漲至 2 年半高點，主受北海和利比亞的輸油管線停運支撐。

利比亞國家石油公司（National Oil Corp.）在其網站上證實，As Sidra 港口的輸油管道發生爆炸事故，每天可能使石油產量減少 10 萬桶。 NOC 說，這條管道將原油產出連接到 As Sidra 油田碼頭，由 Waha 石油公司經營。爆炸發生在 Marada 鎮以北 15 公里，Sidra 以南 130 公里處。

利比亞的消息有助於在盤中的交易中給予升勢上的助力。

與此同時，投資人和貿易商正在監控北海 Forties 油管系統的停工事件，本月稍早時，因發現油管裂縫讓原油日產量減少 45 萬桶。

油管經營商 Ineos 週日表示，預計在明年初的重啟計劃將繼續取得良好進展。一小部分客戶現在正在以較低的運作效率透過油管傳送原油，Ineos 在一份聲明中表示。

投資諮詢公司 Tyche Capital Advisors 管理高層 Tariq Zahir 表示，今天的動能源自於光明的前景。他說：「今天無須太多判讀，因為人們對於 2017 年原油期貨的立場已有定見。」

石油的上揚也伴隨著石油輸出國家組織 (OPEC) 和包括俄羅斯在內的其他主要產油國正在進行的減產努力。然而，美國頁岩油產量的強勁增長正在協助增長。

倫敦對沖基金公司 Matilda Capital Management Ltd. 創始人理 Richard Fullarton 表示：「所有人目光都集中在 2018 年上半年的頁岩油生產，這將推動 OPEC 在明年下半年的決定。」

OPEC 11 月同意延長至 2018 年全年的減產計劃，因為其目標是將全球庫存降至 5 年平均水平。但根據能源情報署 (EIA) 公佈的數據，截至 12 月 15 日當週，美國石油產量創下了 978.9 萬桶的歷史新高。

其他能源產品方面，1 月熱燃油上漲 6.91 美分或 3.5%，至每加侖 2.0385 美元。而 1

月汽油期貨上漲 2.43 美分或 1.4%，至每加侖 1.7866 美元。熱燃油上週上漲 3.5%，為自 9 月 1 日來的最大週漲幅，而汽油則上漲 6.5%，為 7 月下旬以來最強。

天然氣 2 月下跌 0.2%，至每百萬英熱單位 2.654 美元。根據 FactSet 數據，上週天然氣下跌 0.5%。