iPhone X引憂美股收低 蘋果下挫2.5%

（中央社紐約26日綜合外電報導）華爾街股市今天收低，對蘋果公司（Apple）新智慧型手機iPhone X市場需求的憂慮衝擊一些科技股，不過石油和零售相關股上揚。蘋果股價下挫2.5%。

彭博（Bloomberg）報導，以科技股為主的那斯達克指數跌幅最大，下跌23.710點或0.34%，收在6936.250點。

道瓊工業指數終場下跌7.85點或0.03%，收在24746.21點；標準普爾500指數下跌2.84點或0.11%，收在2680.50點。

法新社報導，在台灣經濟日報警告iPhone X需求疲軟後，市值最高的美國公司蘋果股價下挫2.5%。蘋果供應商博通公司（Broadcom）和思佳訊通訊技術公司（Skyworks Solutions）等股價也下跌。