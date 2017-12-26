iPhone X引憂美股收低 蘋果下挫2.5%

（中央社紐約26日綜合外電報導）華爾街股市今天收低，對蘋果公司（Apple）新智慧型手機iPhone X市場需求的憂慮衝擊一些科技股，不過石油和零售相關股上揚。蘋果股價下挫2.5%。
彭博（Bloomberg）報導，以科技股為主的那斯達克指數跌幅最大，下跌23.710點或0.34%，收在6936.250點。
道瓊工業指數終場下跌7.85點或0.03%，收在24746.21點；標準普爾500指數下跌2.84點或0.11%，收在2680.50點。
法新社報導，在台灣經濟日報警告iPhone X需求疲軟後，市值最高的美國公司蘋果股價下挫2.5%。蘋果供應商博通公司（Broadcom）和思佳訊通訊技術公司（Skyworks Solutions）等股價也下跌。
一些主要科技股股價也下跌，包括Netflix下挫1.2%，特斯拉汽車公司（Tesla Motors）下挫2.4%。
分析師說，交易模式顯示資金已由科技股轉向零售股。零售股2017年大部分時間都承受壓力，但是零售專家指出，跡象顯示美國假期購物季零售暢旺。
受到利比亞油管爆炸、石油輸出組織國家（OPEC）帶頭自願減產以及美國天氣寒冷影響，國際油價今天收在兩年半來新高，帶動石油相關股上揚。
彭博（Bloomberg）引述國金證券（SinolinkSecurities）分析師Zhang Bin預估，明年第1季iPhoneX出貨量恐下修到3500萬支，低於原先預期，在滿足第一波市場需求後，市場開始擔心iPhone X的高價格可能會影響明年第1季出貨表現。
報導表示，這意味著iPhone X在假期消費季節尾聲，需求可能相對冷淡。
報導並引述沃倫資本（JL Warren Capital LLC）分析指出，部分蘋果供應鏈廠商降低訂單，預估iPhoneX出貨量將從今年第4季的3000萬支，明年第1季下修到2500萬支。
報導引述沃倫資本分析指出，iPhone X價格高，以及缺乏吸引人的創新，使得需求出現疲軟。（譯者：中央社陳政一）1061227