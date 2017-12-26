美制裁2名北韓導彈官員 他們是金正恩的愛將

美國宣布制裁 2 名在北韓發展彈道飛彈上扮演重要角色的官員，這是其敦促北韓放棄核子與飛彈計畫的最新行動。

《星島日報》報導，美國財政部表示，遭制裁的北韓官員是勞動黨軍需工業部副部長金正植 (Kim Jong Sik) 和北韓勞動黨中央委員會第一副部長李炳哲 (Ri Pyong Chol)。前者據指是北韓彈道飛彈計畫的主要人物，包括由液態燃料轉向固態燃料；後者據指是北韓發展洲際彈道導彈的重要人物；兩人也是北韓領導金正恩的愛將。

美國財政部長努欽 (Steven Mnuchin) 在聲明中指出，財政部正鎖定北韓彈道導彈計畫的領導人，以作為施加壓力以孤立北韓，並達成朝鮮半島完全無核化行動的一環。