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美制裁2名北韓導彈官員 他們是金正恩的愛將

鉅亨網2017/12/27 07:35
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美國宣布制裁 2 名在北韓發展彈道飛彈上扮演重要角色的官員，這是其敦促北韓放棄核子與飛彈計畫的最新行動。

《星島日報》報導，美國財政部表示，遭制裁的北韓官員是勞動黨軍需工業部副部長金正植 (Kim Jong Sik) 和北韓勞動黨中央委員會第一副部長李炳哲 (Ri Pyong Chol)。前者據指是北韓彈道飛彈計畫的主要人物，包括由液態燃料轉向固態燃料；後者據指是北韓發展洲際彈道導彈的重要人物；兩人也是北韓領導金正恩的愛將。

美國財政部長努欽 (Steven Mnuchin) 在聲明中指出，財政部正鎖定北韓彈道導彈計畫的領導人，以作為施加壓力以孤立北韓，並達成朝鮮半島完全無核化行動的一環。

努欽表示，這是在聯合國安理會上周五 (22 日) 通過決議案後所採取的行動，決議案對北韓實施新的強力制裁，進一步限縮北韓籌措非法資金的能力。

聯合新聞網援引專門研究北韓領導階層的專家說，李炳哲負責監督北韓彈道飛彈發展計畫，而美國財政部早在 2010 年時，已將該部列入黑名單。

金正植原為民航技術員，因 2012 年協助北韓首度成功發射銀河 3 號火箭獲得金正恩肯定，成為勞動黨軍需工業部副部長。

此外，俄羅斯外交部表示，俄國外長拉夫羅夫 (Sergei Lavrov) 今 (27) 日與美國國務卿蒂勒森 (Rex Tillerson) 通話，討論北韓核子計畫，強調有必要重啟談判進程

俄羅斯外交部表示，雙方意見一致，認為北韓核飛彈計畫違背聯合國安全理事會要求。兩人在通話中強調，有必要盡快從制裁言論轉移至談判進程。

外電報導，拉夫羅夫向提勒森表示，華盛頓的挑釁言論加劇朝鮮半島緊張形勢，令人無法接受。

另據「朝日新聞」25 日報導，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平 11 月 9 日在北京舉行峰會時，談妥兩國針對北韓核武與飛彈的制裁履行情況以及制裁對北韓經濟造成的影響，共享情資。美中還商定由兩國負責北韓的軍事部門定期舉行會議交換訊息，並開設熱線。

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