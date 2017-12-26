電玩成癮 WHO首列精神疾病

香港《文匯報》綜合外電消息，根據新版編碼草案的描述，電玩失調是指持續或反覆的電玩行為模式。它的 3 大主要症狀包括控制電玩行為的能力受損，患者愈來愈不能控制玩遊戲的次數、頻率、強度、持續時間或結束時間；電玩的優先程度日漸增加，甚至取代其他日常生活的事情，以及即使在負面後果發生時，患者仍會持續玩遊戲。

世界衛生組織 (WHO) 將於 2018 年發表的最新第 11 版國際疾病分類編碼 (ICD) 中，將「電玩失調」(Gaming disorder) 納入危害精神健康的疾病之一，首次將電玩成癮行為正式列為精神疾病。若玩家連續打機 12 小時，便可能罹患電玩失調，但需持續觀察逾 1 年以上才能確診。

草案指出，這類行為模式的嚴重程度，足以構成對個人、家庭、社會、教育和職業等各方面重大損害。WHO 認為，這類行為須持續至少 1 年，才能被界定為精神疾病，但若病徵非常嚴重或已出現所有症狀，確診所需的持續時間將可縮短。專家認為，偶爾的長時間打機不足以構成精神疾病，許多人均會在假期或空閒時放縱一下，但若行為持續太久，則明顯是不受控的行為。

專家表示，一般人可以通過 4 條問題，知道自己是否受電玩失調影響，包括「你曾否覺得應減少玩電子遊戲」、「曾否因被人批評打機而感到煩躁不安」、「曾否對打機感到罪惡感和心情變差」，以及「電玩是否你起床後第一件想起的事」。專家亦指，若自認為無不良電玩行為，可嘗試減少打機，以測試電玩對其生活的控制程度。

電玩失調一旦列入 ICD-11，就成為正式的健康問題，作為醫生診斷時、其他醫護人員照料病人時、保險公司查閱投保者健康狀況時使用。有些人甚至可能拿電玩失調當作歸類族群的標記。但《福布斯》表示，這並不意味愛打電玩就是心理健康出狀況，許多電玩愛好者很懂節制，一切就看玩家打電玩的時間、頻率多常、每次多久、在甚麼時間地點玩。

《福布斯》也提及電玩的好處作為反例。日內瓦大學教授巴韋利埃表示，適度電玩遊戲不失為安全方式，能夠強化手眼協調、培養解決問題的能力、釋放壓力、建立友誼或是讓幻想世界成真。

《星島日報》引述台灣衛生福利部心理及口腔健康司長諶立中昨 (26) 日表示，WHO 所稱「電玩失調」就是常說的網絡過度使用或沉迷網上遊戲。近年相關問題漸受重視，精神醫療核心醫院也都設有網絡成癮治療門診，但現行沒有專屬的疾病分類，都是以其他病如焦慮、憂鬱、睡眠失調等症狀下診斷。

諶立中說，研究顯示，精神疾病、自殺、網絡成癮都是有共同特質的一群人，網絡、電玩的過度使用只是外顯行為，內在有其他問題需要被處理，如人格特質、身心狀況失衡等。

ICD 是一項國際定義健康問題和疾病的標準，全球健康專家均會參考標準。美國精神醫學學會 (APA) 發表的《精神疾病診斷與統計手冊》(DSM-5)，目前仍未確認電玩上癮是精神健康問題，不過在手冊的附錄部分提過電玩失調。APA 曾表示希望以此鼓勵相關研究，以確認有關問題應否被正式列為疾病。

根據 2009 年在《心理科學》(Psychological Science) 期刊公佈的調查報告顯示，約 8.5% 的 8 歲至 18 歲美國青少年存在病態電玩行為。日內瓦大學教授巴韋利埃則認為打機也有好處，指出適度電玩遊戲是安全的減壓方式，並能加強手眼協調、培養解決問題的能力和建立友誼等，關鍵在於時間長短。