盤前小叮嚀／蘋果股價重挫　台蘋概股多災多難

結束耶誕節假期，美國股市4大指數全面收黑，又以蘋果公司股價重挫 2.5% 最受關注。至於台北股市，昨（ 26 ）日以大跌百點作收，在法人作帳以及蘋概股走勢積弱不振下，台股封關前籠罩陰霾。

外傳蘋果 iPhone X 下季銷售狀況停滯，拖累蘋果股價今日重挫 2.5% ，創8月以來單日最大跌幅，美國股市4大指數全面收低，道瓊工業指數下跌 7.85 點或 0.03% 至 24746.21 點；那斯達克指數跌 23.71 點，跌幅 0.34% ，成為 6936.25 點；標準普爾 500 指數收低 2.84 點，跌幅 0.11% ，報 2680.50 點；費城半導體指數下挫 12.29 點，跌幅達 0.97% ，收在 1258.88 點。