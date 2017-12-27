NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
財經總覽產業動態房市理財基金投資職場新視界
即時跑馬燈44歲的一朗　最可能去的7支球隊王定宇：一阿兵哥能摧毀陸一坦克HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
財經

盤前小叮嚀／蘋果股價重挫　台蘋概股多災多難

記者陳家蕙／台北報導2017/12/27 08:23
▲美股4大指數全面收黑，蘋果股價並出現重挫，讓台股封關前氣勢低迷。（圖／NOWnews 資料照片）
▲美股4大指數全面收黑，蘋果股價並出現重挫，讓台股封關前氣勢低迷。（圖／NOWnews 資料照片）

結束耶誕節假期，美國股市4大指數全面收黑，又以蘋果公司股價重挫 2.5% 最受關注。至於台北股市，昨（ 26 ）日以大跌百點作收，在法人作帳以及蘋概股走勢積弱不振下，台股封關前籠罩陰霾。

外傳蘋果 iPhone X 下季銷售狀況停滯，拖累蘋果股價今日重挫 2.5% ，創8月以來單日最大跌幅，美國股市4大指數全面收低，道瓊工業指數下跌 7.85 點或 0.03% 至 24746.21 點；那斯達克指數跌 23.71 點，跌幅 0.34% ，成為 6936.25 點；標準普爾 500 指數收低 2.84 點，跌幅 0.11% ，報 2680.50 點；費城半導體指數下挫 12.29 點，跌幅達 0.97% ，收在 1258.88 點。

至於台北股市，在亞洲股市漲多跌少下，終場仍以大跌 100.58 點作收，指數 10421.91 點，成交值 969.90 億元，股王大立光更一度跌破 4000 元大關。今日在美股全面收黑，加上蘋果股價重挫下，蘋概股難掃賣壓，讓台股在封關前烏雲密布。

亞洲日本、南韓股市今日開盤，日經指數開盤小跌 19 點，跌幅 0.06% ；南韓股市開跌 14 點，跌幅 0.58% 。

關鍵字美股台股蘋果公司蘋概股大立光
公務機關刷卡　明年13銀免手續費台股早盤反彈　鴻海、大立光強升

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan