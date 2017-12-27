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中央社

美股走低 台股短線震盪整理

中央社2017/12/27 08:03
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）美股走低，蘋果股價下挫2.5%。台股26日下跌百點，失守短期均線。法人表示，大盤在10550點附近壓力沉重，短線震盪整理。

美股走低，蘋果股價下挫2.5%，道瓊工業指數終場下跌7.85點，或0.03%，收在24746.21點。以科技股為主的那斯達克指數下跌23.71點，或0.34%，收在6936.25點。標準普爾500指數下跌2.84點或0.11%，收在2680.50點。

台股加權股價指數26日下跌100.58點，跌幅0.96%，收在10421.91點，成交值新台幣969.9億元。三大法人同步賣超，合計賣超63.77億元。

法人表示，台股26日失守5日線約10495點及10日線約10494點，指數跌破短期均線支撐，日KD指標反轉向下，大盤在10550點附近壓力沉重，短線震盪整理。

中國大陸昆山市以限制排污為名，行文要求270家企業全面停產，後來緊急喊停，但也為台商投下一顆震撼彈。面對中國日益嚴苛的環保新規，台商長期思考調整產能因應。

中國大陸媒體報導，中國監管機構開始關注記憶體價格飆漲問題，發改委已經約談三星。鈺創董事長盧超群26日表示，不認為三星哄抬價格，記憶體只是回到公道價格。1061227

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