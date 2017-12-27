美股走低 台股短線震盪整理

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）美股走低，蘋果股價下挫2.5%。台股26日下跌百點，失守短期均線。法人表示，大盤在10550點附近壓力沉重，短線震盪整理。

美股走低，蘋果股價下挫2.5%，道瓊工業指數終場下跌7.85點，或0.03%，收在24746.21點。以科技股為主的那斯達克指數下跌23.71點，或0.34%，收在6936.25點。標準普爾500指數下跌2.84點或0.11%，收在2680.50點。

台股加權股價指數26日下跌100.58點，跌幅0.96%，收在10421.91點，成交值新台幣969.9億元。三大法人同步賣超，合計賣超63.77億元。