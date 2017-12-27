盤前財經大事搶先讀2017年12月27日

〈鴻海超級電腦來了〉高軟秘密基地首度曝光 搶攻八大生活應用

鴻海 (2317-TW) 集團累積 10 多年的雲網研發實力，宣布台灣第一座民間商業運轉的超級電腦系統，正式亮相，地點位在高雄軟體園區，運算速度為台灣目前現有上線服役 HPC 的 3 倍，將搭配亞太電信 (3682-TW) 的環島光纖網路串聯，搶攻精準醫學判讀、運動數據分析、藝術動畫運算等八大生活應用。閱讀全文...

〈華豐董事風波〉爭訟拖累 16.5 億聯貸遭停用 彰化廠擴產恐生變

華豐橡膠 (2109-TW) 公告，董事長蘇明芬因受副總經理郭枝芬提出本票裁定，與聲請本票強制執行，經行政執行處函文給公司，臺灣銀行也暫停動用華豐 16.5 億元聯合授信案額度，華豐彰化花壇廠擴產恐出現變數。閱讀全文...

謝金河：「海康威視」已讓台灣安控產業滅頂

從公共安全至一般店面、工廠倉庫的保全監控，監視錄影相關系統設備其實在近年來是成長快速，過去台股相關的安控概念股，外資法人也是相當樂於追捧。閱讀全文...

2018 年 蘋果股價 讓人憂心

Sinolink 證券公司分析師 Zhang Bin 預期，售價約達 1000 美元的 iPhone X 第一季需求可能轉弱。他引述彭博社週一的報導指出，蘋果最新款手機第一季交貨恐較預期減少 1000 萬支至 3500 萬支。閱讀全文...