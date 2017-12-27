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中央社

減稅措施帶動 華爾街調高美經濟預期

中央社2017/12/27 08:31
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江今葉華盛頓26日專電）美國年終消費開出紅盤，失業率下降、經濟表現亮眼，華爾街經濟學家上調未來2年美國經濟成長預期，認為減稅措施通過，加上政府支出增加，將會帶動美國經濟成長。

美國總統川普（Donald Trump）上任近一年，他最自豪的成就，就是美國經濟表現。華爾街股市站上24000高點、失業率降至17年新低，年終感恩節與耶誕節零售市場表現亮眼，都顯示美國經濟逐漸擺脫谷底。

美國國會上週通過1.5兆美元稅改方案，華爾街日報報導，美國國會預料在明年1月提高聯邦支出上限並大幅增加災害支出，稅改方案將更早見效。

野村證券美國首席經濟學家亞歷山大（LewisAlexander）對美國明年經濟前景相對樂觀。他指出，減稅加上聯邦支出增加措施，預料將為美國2018年經濟成長貢獻約0.7個百分點，2019年也將貢獻0.2個百分點。

高盛集團（Goldman Sachs）經濟學家日前也調高對美國2018與2019年經濟成長預期0.3與0.2個百分點，分別達到2.6%與1.7%。

高盛集團經濟學家預期，來自消費增加的需求上升將刺激就業，明年美國失業率可望降至3.5%，2019年將進一步降至3.3%。美國上一次失業率3.3%是在1952年。

摩根大通（JP Morgan）經濟學家預估，消費支出增加將帶動美國明年經濟成長0.2個百分點，商業投資將增加0.1個百分點，美國明年經濟成長率可望達到2.1%。1061227

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