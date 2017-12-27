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中央社

中南部空氣品質差 高屏又紅害

中央社2017/12/27 08:42
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳欣紜台北27日電）行政院環境保護署空氣品質監測網空氣品質預報顯示，今天高屏2測站空氣品質指標（AQI）一早已達紅色等級，中部、雲嘉南局部地區也達橘色等級，民眾外出時應攜帶口罩防護。

環保署空氣品質監測網上午8時更新數據，高屏地區潮州及前金測站一早AQI值已達對所有族群不健康的紅色等級，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

另外，中部及雲嘉南局部地區測站包含埔里、南投、竹山、斗六、嘉義、美濃、屏東、橋頭、鳳山、大寮、林園、楠梓、仁武、左營、復興、前鎮、小港、馬祖及金門等測站，AQI也達對敏感族群不健康的橘色等級。

由於高屏空氣品質區已有1/3以上測站達二級預警，環保署表示，台電公司考慮天然氣用量、機組運轉條件（EOH等）、環評總量管制等限制條件，在系統供電安全無虞下，依據今日供電情況（備轉容量率8.96%），預擬今日自主降載減排。

包含台中電廠可減排時段為上午7時至下午5時，降載量共2100MW（台中G3、G4、G6各減載100MW，G5、G8、G9各減載50MW，台中G1（550MW）環保工程、G2（550MW）停機檢修，台中G10（550MW）停機歲修）；興達電廠可減排時段為上午7時至下午5時，降載量共670MW（興達G1減載170MW，興達G2（500MW）停機歲修）。

環保署提醒民眾，若有不適，如眼痛、咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動；學生應避免長時間劇烈運動，進行其他戶外活動時應增加休息時間。

有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，環保署建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩，患有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。1061227

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