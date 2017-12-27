影／元旦假期國道彰化、台中　北上路段首度高乘載管制

交通部公路總局為因應107年元旦連續假期民眾返鄉出遊之交通需求，交通部宣布，於106年12月29日至107年1月2日全面啟動元旦連續假期旅客疏運計畫，國道高速公路局更宣布元旦當天9至12時，國1北上嘉義系統至后里、國3北上水上系統至大甲，各交流道之北上入口匝道首度實施高乘載管制。

臺中區監理所彰化監理站27日呼籲，民眾出門前請務必做好車況檢查及了解各項交通疏導措施，相關資訊可利用「高速公路1968」App或「高公局即時路況資訊」網站查詢路況。



▲因應107年元旦連續假期民眾返鄉出遊之交通需求，交通部公路總局全面啟動元旦連續假期旅客疏運計畫。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.27）

臺中區監理所表示，彰化監理站已協調轄區內公路客運業者全力參與疏運工作，並加強客運場站安全維護，以滿足民眾返鄉出遊乘車需求。彰化監理站站長王顯文指出，中部地區客運業者將視旅客人潮，機動加開班車；另為維護乘客搭乘大眾運輸安全，疏運期間及尖峰時段，將派員至各客運公司場站稽查疏運成效，並會同警方實施路檢聯稽勤務，加強稽查駕駛人酒駕、超時駕駛、違規營業等行為，讓所有旅客都能快樂出門、平安返家。

王顯文說，公路總局自106年12月29日0時起至107年1月1日24時止，提供101條國道客運路線票價優惠(約85折)，以及所有國道客運與臺鐵轉乘在地客運1段票(或基本里程)免費，相關客運路線班次資訊可至「公路客運乘車資訊查詢系統、各客運公司網站或洽彰化監理站查詢。



▲因應107年元旦連續假期民眾返鄉出遊之交通需求，交通部公路總局全面啟動元旦連續假期旅客疏運計畫。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.27）