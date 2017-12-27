最低薪資3萬　孫大千批蔡英文愧對人民

以下為孫大千臉書全文： 如果連經濟部次長王美花都可以用「期望值」來打臉蔡英文總統的「夢想」。難怪台灣人民都只把這個夢想當成是夢話。

總統蔡英文日前一番「她的最低工資夢想數字是3萬元」引發爭議。國民黨籍前立委孫大千今(27)日表示，企業對於加薪的幾項隱憂，明明就是政府可以立即協助，並且加以化解的。然而，政治人物如果只是有口無心，隨便說幾句漂亮的場面話，那麼夢想只能當作是新年新希望。但是，如果願意劍及履及，推動落實，美夢當然可以成真！身為國家元首，如果只能夠出一張嘴，卻不會做一些事，那麼真的是愧對人民了。

但是，我想告訴蔡總統一句話：「如果大虧損的日本麥當勞能，賺錢的台灣企業為什麼不能？」

首先，企業主應該要打破「加薪會減少獲利」的迷思。日本麥當勞的社長接受媒體專訪時表示是因為「幫員工加薪」，才讓公司起死回生。他認為「在大虧損時，幫員工加薪」才是成功的途徑。他強調，「支持麥當勞事業的是『人』，公司翻身的第一要務，不是共體時艱，則是得先滿足員工。」

從蔡英文總統在與媒體茶敘的談話中，可以了解到，台灣大多數的企業主是有能力為員工加薪的。有能力加薪，卻不加薪，可能有下列幾種的考量：

第一，現金就是王道的思維。企業主對經濟前景不樂觀，對產業未來缺乏信心。擔心來年未必能有今年這樣的獲利，所以將盈餘保留下來，以備不時之需。

第二，用香蕉就可以請到猴子了。企業奉行自由勞動市場的原則，由供需關係決定薪資水平。反正現有的薪資條件有可以僱用得到所需的人力，因此沒有調薪的必要。

第三，擔心肥水落入外人田。大多數大型製造業的外勞比例極高，倘若本外勞同時調薪，企業的支出有一部分是嘉惠了外勞。

第四，心有餘而力不足。以服務業和中小企業為主。這些企業體本身以薄利維持營運，一旦增加勞動成本，恐怕根本無法繼續生存。

政府如果真的有誠意，有決心，實踐夢想，而不僅僅是畫大餅來安撫民眾，就必須針對以上的幾種考量，對症下藥，協助企業解決困難，化解迷思，才能打破低薪的僵局。

我的幾點建議如下：

第一，企業對未來的恐慌，代表政府的無能。政府必須要提出明確的利多政策，來提振企業的信心。執政黨若是再持續沈迷於操作政治議題的戰場上而無法自拔，恐怕很難讓企業有感。

第二，現有的勞動市場的自由度已經被嚴重扭曲，勞資立場極不對等。首先，政府應以國家力量主動提高薪資價格，同時投入大筆經費，改革教育體系，對線上勞工進行再度教育訓練，培養第二技能。

第三，本外勞薪資脫勾，或是以其他方式分開計算，均為政府應該立即展開研究的工作。

第四，加薪對服務業來說未必是不可承受之重，日本麥當勞在大虧損時，以加薪逆轉命運，不正是一個最好的例子嗎？政府針對弱勢產業，如小型服務業及中小企業，初期可以考慮以減稅或是補貼的方式減緩加薪的衝擊。但是，為長遠計，政府必須輔導弱勢產業進行轉型和升級。

企業對於加薪的幾項隱憂，明明就是政府可以立即協助，並且加以化解的。然而，政治人物如果只是有口無心，隨便說幾句漂亮的場面話，那麼夢想只能當作是新年新希望。但是，如果願意劍及履及，推動落實，美夢當然可以成真！身為國家元首，如果只能夠出一張嘴，卻不會做一些事，那麼真的是愧對人民了。

請蔡英文總統跟全民一起來推動一場「搶救低薪大作戰」吧！

