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中央社

西班牙開始撤出增援加泰隆尼亞警力

中央社2017/12/27 09:19
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社馬德里26日綜合外電報導）西班牙政府今天表示，開始撤出10月1日獨立公投以前，加派到加泰隆尼亞的增援警力。

內政部發言人今天表示，從9月底派到西北地區加泰隆尼亞的西班牙國家警察與國民警衛隊，從今天開始「到30日為止將會逐漸撤出」。

發言人沒有說明當時動員了多少警力，但是第一大報「國家報」（El Pais）估計約1萬人。

獨立公投當天，西班牙鎮暴警察使用警棍、橡膠子彈阻止民眾進入投票所，以阻擋這場法院禁止的公民投票，這些衝突場面成了全世界的新聞頭條，且升高緊張局勢。

根據醫院統計，至少92人在公投這天受傷。

加泰隆尼亞的獨派當局曾經表示，將近900人請求就醫。中央政府駐加泰隆尼亞代表米約（Enric Millo）一週後對此道歉。

加泰隆尼亞擁有自身警力「自治警察部隊」（Mossos d'Esquadra）以及在這個地區擔任次要角色的其他警力。至於從西班牙其它地方派來的增援警力，獨派人士為他們冠上「占領軍」。

自從10月27日加泰隆尼亞議會宣告獨立之後，這個地區就由馬德里的中央政府直接接管。馬德里同時解散加泰隆尼亞自治政府及議會，並在12月21日重新選舉。

最近這次選舉中，獨派政黨再次贏得議會多數席次，預期正嘗試籌組新的自治區政府。（譯者：中央社林宏翰）1061227

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