李明哲中國低調推民主 社大同事皆不知

鄭秀娟說，當初聘任李明哲，著重的就是他的敏感度與政治協調能力，可以在社區大學與地方合作或衝撞的過程中，給予實質協助。

李明哲於2016年2月進入台北市文山社區大學，擔任課程經理人。在此之前，李明哲曾參加新黨青年軍，也曾在民進黨中央、地方黨務體系服務多年，長期從事政治相關工作。

還原李明哲專題（中央社記者翟思嘉台北27日電）李明哲遭大陸判刑5年後，文山社大校長鄭秀娟接到李明哲轉來的口信：「對不起」。為推廣民主遭捕、卻為耽誤工作向同事道歉，跟傳統人權運動人士相比，李明哲顯得客氣且另類。

事實上，李明哲到任後確實也有自己的一套想法，例如規劃舉辦台灣環境與未來的講座或課程、或規劃「想想台灣」等大師系列講座等活動。但還沒等到李明哲有所發揮，他就在中國大陸被逮捕。

根據大陸法庭披露的訊息，李明哲早在2014年，就開始在微信上認識中國友人，且大約每週一次會在微信群聊裡，介紹台灣從白色恐怖到轉型正義的歷史經驗。

但在李明哲赴大陸被逮捕之前，鄭秀娟與同事們完全不知道李明哲下班後從事的民主活動，「李明哲很低調，也很小心，畢竟他做的事不是所有人都會認同」。

也是在李明哲被捕後，鄭秀娟開始慢慢了解李明哲的想法，她聽了李明哲在微信群聊天的錄音，對李明哲顯露出的民主素養相當吃驚。

鄭秀娟說，如果時光能倒流回到李明哲被抓之前，「我會告訴他，做得很好，我會幫他在社大開課」。

鄭秀娟認為，李明哲這件事情讓大家更體會到台灣與中國大陸的民主、人權差距是如此之大。不論是獲罪理由或審判過程，都不是台灣人能夠接受的。

李明哲雖被大陸以顛覆政權積極參與者的身分判刑5年，但「因為判了，所以更不能放棄」。鄭秀娟說，民間團體仍會盡一切努力，對外發聲、向中國施壓，尋求更多讓李明哲提早回國的機會，「他要跟同事道歉，就要親自回來」。1061227