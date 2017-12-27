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明年投資策略 中信銀：首選AI變革受惠股

中央社2017/12/27 09:26
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北27日電）中信金控舉辦投資展望說明會，提醒投資人留意明年投資具「同步化」及「分歧化」2大趨勢，資產配置新興市場優於成熟市場，產業首選人工智能（AI）變革受惠股。

中信金表示，今年美國川普政府的經濟策略、中國大陸19大的布局與決策、新興市場的崛起與各國貨幣的穩定度，無不影響全球局勢，考驗投資人的眼光；幸運的是，今年以來股債全面上漲，全年未出現逾10%波段跌幅。

中信金副總經理黃培直指出，受惠於多股同步力量，有助展延景氣，成熟、新興國家都邁向復甦，但新興國家成長潛力優於成熟國家，可布局處於成長期的雙印(印度、印尼)及俄羅斯、巴西。

黃培直提醒，相較於2017年全面大漲的格局，2018年有價值、報酬、波動率分歧現象，投資不能只看價值，還要看體質，信評較差的公司借款成本將大幅跳升，體質較差公司的股票表現也會明顯轉差。

貨幣政策方面，美國等成熟國家同步推動利率正常化，預期包含雙印等新興國家明年下半年亦將啟動升息，伴隨貨幣政策緊縮，各國政府推出擴大基礎建設、財政改革、減稅、產業結構轉型等財政政策刺激景氣，具改革題材國家將受惠。

產業方面，現正邁入第4次工業革命的智能時代，全球資本支出進入擴張期，具有AI升級題材與景氣成長遞延的科技、消費、金融、原物料、工業等5大類股，可望受惠於新舊經濟循環。

債券投資方面，黃培直說，2018年可能出現資本利損，以致侵蝕票息，因此標的要精挑細選，建議首選新興市場當地債、新興市場企業債、亞洲當地債券、人民幣債券；外幣則建議避開轉趨弱勢的美元，美元指數不排除跌破90，上半年可考慮布局的貨幣包括澳幣、加幣。1061227

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