明年投資策略 中信銀：首選AI變革受惠股

（中央社記者田裕斌台北27日電）中信金控舉辦投資展望說明會，提醒投資人留意明年投資具「同步化」及「分歧化」2大趨勢，資產配置新興市場優於成熟市場，產業首選人工智能（AI）變革受惠股。

中信金表示，今年美國川普政府的經濟策略、中國大陸19大的布局與決策、新興市場的崛起與各國貨幣的穩定度，無不影響全球局勢，考驗投資人的眼光；幸運的是，今年以來股債全面上漲，全年未出現逾10%波段跌幅。

中信金副總經理黃培直指出，受惠於多股同步力量，有助展延景氣，成熟、新興國家都邁向復甦，但新興國家成長潛力優於成熟國家，可布局處於成長期的雙印(印度、印尼)及俄羅斯、巴西。