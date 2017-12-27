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中央社

美兩男當了60年死黨 驗DNA驚覺是親兄弟

中央社2017/12/27 09:29
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社檀香山市27日綜合外電報導）兩名從小就是摯友的夏威夷男子，最近比對DNA才發現他們其實是親生兄弟。他們在假期期間向親朋好友宣布這項驚喜，直呼這是最棒的耶誕禮物。

美聯社報導，羅賓遜（Alan Robinson）與麥法蘭（Walter Macfarlane）當了60年的朋友。他們都是在夏威夷出生，生日隔了15個月，是在6年級時相識，並在檀香山市預備學校一起玩美式足球。

麥法蘭不知道自己的父親是誰，而羅賓遜是被人領養。不過，他們各自都在尋找自己的身世。

檀香山市電視台KHON-TV說，麥法蘭在網路與社群媒體找不到答案後，開始從祖譜與DNA比對網站下手。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，麥法蘭的女兒辛蒂．麥法蘭佛羅雷斯（CindyMacfarlane-Flores）說：「因此，我們開始研究他陸續得到的DNA比對結果。」

與他DNA最符合的是一名擁有相同X染色體的人，使用者名稱是Robi737。辛蒂說，羅賓遜綽號是羅賓，替阿羅哈航空公司（Aloha Airlines）飛波音737飛機。

後來發現，原來羅賓遜也使用相同網站尋找家人。他們之後得知親生母親是同一個。麥法蘭說：「這真的很令人震驚。」

他們23日晚間在派對上向親朋好友公布他們是親生兄弟的關係。

羅賓遜說：「這種經驗實在是難以形容，到現在還是非常激動。我不知道這種感覺多久後才會平復。」

他們已經打算一起旅行與享受退休生活。羅賓遜說：「這是最棒的耶誕禮物，根本想像不到。」（譯者：中央社張曉雯）1061227

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