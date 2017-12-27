美兩男當了60年死黨 驗DNA驚覺是親兄弟

（中央社檀香山市27日綜合外電報導）兩名從小就是摯友的夏威夷男子，最近比對DNA才發現他們其實是親生兄弟。他們在假期期間向親朋好友宣布這項驚喜，直呼這是最棒的耶誕禮物。

美聯社報導，羅賓遜（Alan Robinson）與麥法蘭（Walter Macfarlane）當了60年的朋友。他們都是在夏威夷出生，生日隔了15個月，是在6年級時相識，並在檀香山市預備學校一起玩美式足球。

麥法蘭不知道自己的父親是誰，而羅賓遜是被人領養。不過，他們各自都在尋找自己的身世。

檀香山市電視台KHON-TV說，麥法蘭在網路與社群媒體找不到答案後，開始從祖譜與DNA比對網站下手。