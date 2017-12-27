廈門新機場經濟 金門可發展3大亮點

根據基金會發布的新聞稿，規劃報告指出，最關鍵、最難以掌控的政治部分，希望金門能夠成為兩岸交流和平特區，並且善用翔安國際機場的優勢，讓金門成為「翔安航空城」的一環。

都發與環教基金會26日進行金門綜合發展策略規劃案期末報告。基金會表示，廈門大嶝島翔安國際機場預計2020年啟用，這將是中國大陸東南側最關鍵的重點機場之一，也對金門周邊大陸城市發展造成重大影響。

（中央社記者韋樞台北27日電）財團法人都市發展與環境教育基金會在金門綜合發展策略規劃案期末審查中建議，金門應發展醫療產業、推動兩岸自由貿易示範區及文化厚植加乘等亮點，以因應廈門大嶝島新機場啟用。

針對金門未來發展，規劃團隊提出三大亮點。亮點一為利用金門優勢地理位置發展醫療產業，讓醫療成為金門繼金酒、觀光之外的第三產業。一方面兼顧在地醫療需求，一方面發展國際醫美觀光照護園區，吸引高端人士、國際人士進入金門消費，配合觀光旅遊，讓金門成為福建、廈門旅遊以及國際醫療旅遊的第一站。

亮點二將金門在兩岸交流上定位為「兩岸政經風險管理的實驗場域」，任何有疑慮、有試驗性的合作交流政策，皆可透過金門先試先行，使金門發揮兩岸關係和平穩定作用，進而突破法規限制，讓金門准用自貿港規定，發展成為兩岸自由貿易示範區。

亮點三則是金門文化厚植加乘，以文化為底蘊發展觀光規劃。

審查委員、台灣精準醫療品質策進會理事長張珩指出，金門只要做好某項醫療服務成為展示中心，讓願意購買這項服務的人走進金門，就有機會建立產業。

張珩認為，金門很適合發展智慧醫療，例如遠距醫療中心有機會發展成為獨特商品。另外，規劃團隊點出健檢醫療是輕醫療，可以旅遊為目標，與交通服務正相關，且醫療結合在地特色，更可相得益彰，例如死海的海泥、北投的溫泉等，金門可跟金酒、海洋、一條根等結合，尤其是金酒，因為自古以來，酒與醫療為高度關聯，若就此進一步深度發展、很有潛力。1061227