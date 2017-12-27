慶富案究責　財部處置公股人事沒標準？　財長這麼說

慶富案究責，在撤換3家公股行庫董事長、2家銀行總經理退休不續任後，捲入慶富聯貸關說疑雲的兆豐票券董事長、前台灣金控暨台灣銀行總經理蕭長瑞也遭解任。不過，時代力量立委黃國昌今（27）日質疑財政部公股人事處置無標準，前第一銀行總經理周伯蕉轉任國票金副董事長為何沒有處理？財政部長許虞哲表示，解任蕭長瑞是與行政院討論的結果，周伯蕉部分「不是我們派的，沒法處理，由第一金控來處理」。
黃國昌今日在立法院財委會質詢指出，之前曾點名慶富案期間，時任台灣金暨台銀總經理蕭長瑞、一銀總經理周伯蕉需為慶富案負責，財政部回應金管會報告沒出來無法處理，結果上周財政部就宣布解任蕭長瑞的兆豐票券董事長職務，但金管會報告也還出來，這若不是財政部騙他就是人事處置沒有標準可言。許虞哲解釋，這項人事是跟行政院討論的結果，並坦言多多少少跟慶富案有關。
黃國昌進一步追問現在財政部要究責多少人？處理了蕭長瑞，那其他人呢？不能因輿論壓力大，就先處理一個人來減壓、能混則混。由於周伯蕉從一銀退休後，被一銀派任為國票金的法人董事，並出任國票金副董事長，黃國昌質疑財政部為何沒有處置？感覺財政部對公股人事處置完全沒有標準。許虞哲回應指出，「這不是我們派任的，沒法處理，要由第一金控來處理」。不過，日前一銀已撤換在國票金法人董事代表，因此，周伯蕉副董事長職務也同時解任。
此外，黃國昌質詢也再爆料一銀授信出包恐不只慶富案，周伯蕉在時任一銀總經理時，去年經手1筆28億元聯貸案也有問題，該企業曾在美國申請貸款，因提不出財報被打槍，去年中國大陸的資產也遭法拍，回到台灣卻一口氣貸款28億元，要求財政部調查清楚，財政部則允諾會做進一步調查。