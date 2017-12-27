NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
財經總覽產業動態房市理財基金投資職場新視界
即時跑馬燈年長者及兒童優先旗　交通安全升級台灣柴燒陶藝源流展　陶博館舉行HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
財經

慶富案究責　財部處置公股人事沒標準？　財長這麼說

記者顏真真／台北報導2017/12/27 13:41
▲財政部日前解任蕭長瑞兆豐票券董事長職務，由於金管會檢查報告尚未出爐，遭立委質疑公股人事處置無標準可言，財政部長許虞哲則說，這人事案是與行政院討論的結果。（圖／NOWnews資料照）
▲財政部日前解任蕭長瑞兆豐票券董事長職務，由於金管會檢查報告尚未出爐，遭立委質疑公股人事處置無標準可言，財政部長許虞哲則說，這人事案是與行政院討論的結果。（圖／NOWnews資料照）

慶富案究責，在撤換3家公股行庫董事長、2家銀行總經理退休不續任後，捲入慶富聯貸關說疑雲的兆豐票券董事長、前台灣金控暨台灣銀行總經理蕭長瑞也遭解任。不過，時代力量立委黃國昌今（27）日質疑財政部公股人事處置無標準，前第一銀行總經理周伯蕉轉任國票金副董事長為何沒有處理？財政部長許虞哲表示，解任蕭長瑞是與行政院討論的結果，周伯蕉部分「不是我們派的，沒法處理，由第一金控來處理」。

黃國昌今日在立法院財委會質詢指出，之前曾點名慶富案期間，時任台灣金暨台銀總經理蕭長瑞、一銀總經理周伯蕉需為慶富案負責，財政部回應金管會報告沒出來無法處理，結果上周財政部就宣布解任蕭長瑞的兆豐票券董事長職務，但金管會報告也還出來，這若不是財政部騙他就是人事處置沒有標準可言。許虞哲解釋，這項人事是跟行政院討論的結果，並坦言多多少少跟慶富案有關。

黃國昌進一步追問現在財政部要究責多少人？處理了蕭長瑞，那其他人呢？不能因輿論壓力大，就先處理一個人來減壓、能混則混。由於周伯蕉從一銀退休後，被一銀派任為國票金的法人董事，並出任國票金副董事長，黃國昌質疑財政部為何沒有處置？感覺財政部對公股人事處置完全沒有標準。許虞哲回應指出，「這不是我們派任的，沒法處理，要由第一金控來處理」。不過，日前一銀已撤換在國票金法人董事代表，因此，周伯蕉副董事長職務也同時解任。

此外，黃國昌質詢也再爆料一銀授信出包恐不只慶富案，周伯蕉在時任一銀總經理時，去年經手1筆28億元聯貸案也有問題，該企業曾在美國申請貸款，因提不出財報被打槍，去年中國大陸的資產也遭法拍，回到台灣卻一口氣貸款28億元，要求財政部調查清楚，財政部則允諾會做進一步調查。

關鍵字慶富案一銀周伯蕉蕭長瑞財政部許虞哲國票金
環球晶圓聲明未受昆山限排令影響公司型態補習班課營業稅延後上路

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan