慶富案究責　財部處置公股人事沒標準？　財長這麼說

慶富案究責，在撤換3家公股行庫董事長、2家銀行總經理退休不續任後，捲入慶富聯貸關說疑雲的兆豐票券董事長、前台灣金控暨台灣銀行總經理蕭長瑞也遭解任。不過，時代力量立委黃國昌今（27）日質疑財政部公股人事處置無標準，前第一銀行總經理周伯蕉轉任國票金副董事長為何沒有處理？財政部長許虞哲表示，解任蕭長瑞是與行政院討論的結果，周伯蕉部分「不是我們派的，沒法處理，由第一金控來處理」。

黃國昌今日在立法院財委會質詢指出，之前曾點名慶富案期間，時任台灣金暨台銀總經理蕭長瑞、一銀總經理周伯蕉需為慶富案負責，財政部回應金管會報告沒出來無法處理，結果上周財政部就宣布解任蕭長瑞的兆豐票券董事長職務，但金管會報告也還出來，這若不是財政部騙他就是人事處置沒有標準可言。許虞哲解釋，這項人事是跟行政院討論的結果，並坦言多多少少跟慶富案有關。