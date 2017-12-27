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護照出包外交部推責　中央印製廠：我們畫的所以概括承受

記者顏真真／台北報導2017/12/27 10:35
▲新護照出包，外交部稱這是中央銀行所屬的中央印製廠負責圖稿設計的，對此，中央印製廠總經理陳永輝（右）說，雙方有充分討論，但「這是我們畫的，所以概括承受」。（圖／翻攝自立法院議事轉播）
▲新護照出包，外交部稱這是中央銀行所屬的中央印製廠負責圖稿設計的，對此，中央印製廠總經理陳永輝（右）說，雙方有充分討論，但「這是我們畫的，所以概括承受」。（圖／翻攝自立法院議事轉播）

二代新版晶片護照誤植美國華盛頓杜勒斯國際機場照片，外交部坦承錯誤，但將責任推給中央銀行所屬的中央印製廠。中央印製廠總經理陳永輝今（27）日在立法院財委會被詢問是否同意外交部的說法？他表示，「這是我們畫的，所以概括承受，基本上尊重外交部的說明」，至於有沒有接受指示要畫成這樣？陳永輝回應「有充分討論，但最後畫的是我們」。

立法院財委會今日審查中華民國 107 年度中央政府總預算案行政院歲入預算有關中央銀行股息紅利繳庫部分，新版護照出包問題引發立委關注。國民黨立委賴士葆認為，這是故意印錯的，因為希望變成美國第 51 州，這叫「日有所思，夜有所夢」，更具體講是作美國夢、台獨夢，他賴鐵嘴預言，出包的外交部官員不會懲處，還會升官。

對此，央行副總裁楊金龍表示，護照問題外交部有提出說明，基本上尊重外交部的說明，這是外交部與中央印製廠之間的契約約定。不過，國民黨立委盧秀燕認為損失要央行全數承擔不合理，外交部已驗收，難道沒有責任嗎？央行怎可當小媳婦，楊金龍則強調，後續如何處理由雙方來決定。

至於能否接受外交部推責的說法？中央印製廠總經理陳永輝指出，這是美工人員畫出來的，但不巧在參考相關機場時，畫的跟另一個機場很像，但「因為我們畫的，所以概括承受」。對於立委追問有無接受指示要畫成這樣？陳永輝先停頓了一下後，他回答「會有充分討論，但最後畫的是我們」。

賴士葆聽後直言，「我看你會升官，風向轉很快，好像會把責任扛起來」，你若推給外交部就升不了官了，這樣講有沒有錯？陳永輝隨後說「委員說的應該是很有道理」。

關鍵字外交部護照央行中央印製廠楊金龍
台股早盤反彈　鴻海、大立光強升萬點成常態　家庭經濟與消費信心旺

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