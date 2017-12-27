役政署長硬闖成功嶺營區　請辭事件簿

12月23日，內政部發布新聞稿回應表示，林國演22日赴成功嶺主持結訓典禮，並無強闖營區情事。內政部表示，當時役政署長座車上已有通行證理當放行，卻遭哨兵態度不佳故意阻擋，復因公務時間緊急，導致駕駛心急出言不遜，造成雙方誤解情事發生。

有網友在臉書「靠北長官」粉絲專頁發文指出，役政署長林國演22日下午搭車進入成功嶺營區時，哨兵攔下後，林國演試圖「下車闖進營區」，等陸軍104旅哨兵通令輔導長同待命班衝出來，才交出證件識別登記，林國演座車駕駛還下車辱罵哨兵「你們都是吃狗屎的」。

12月24日，陸軍第十軍團發布新聞稿，肯定成功嶺營區大門衛哨人員依規定執行人車檢查作業，對於入營外賓未能配合及造成誤會，軍方甚表遺憾，並表示全案刻由所屬步兵104旅進一步查察釐清，若有涉法情節，將依規定處置。 同日下午，內政部宣布撤換役政署長駕駛，希望平息爭議。

12月25日，國民黨召開記者會對此表示強烈質疑。發言人洪孟楷表示，在民進黨政府治理下，各部會都亂了套，他認為，這件事不應該只是撤換駕駛了事，他要求內政部長應該為下屬行為道歉，而不適任的役政署長應該下台。

12月26日上午，國防部發言人陳中吉表示，對陸軍104旅衛哨盡職表現，國防部長馮世寬將請陸軍獎勵盡責衛哨。同日下午，林國演與怒罵哨兵「狗屎」駕駛前往成功嶺，向104旅衛哨公開致歉，並致贈飲料慰問哨兵辛勞。

12月27日，林國演向內政部長葉俊榮請辭獲准，葉俊榮希望林國演轉任參事，並將由另一位部內的參事接任署長。