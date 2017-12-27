中石化帶領偏鄉學童巨型彩繪　鐵皮圍籬變身立體故事書

2017年中石化第四季「送愛到偏鄉」公益列車這次開往台南市安南區，特別力邀擅長彩繪教學的公共空間藝術家魯米老師，以體驗式的塗鴉教學融入地方人文特色，帶領鎮海國小、顯宮國小、學東國小、青草國小、南興國小等五所偏鄉學校，共計156位學童以接力彩繪的方式，完成舊台鹼安順廠宿舍區外側長達67公尺的巨型鐵皮畫作。
第一次參與塗鴉彩繪的小朋友說，在鐵皮上直立式的噴畫跟平常在課堂上拿畫筆的感覺完全不同，對於能在這麼大片的畫布上盡情噴灑，彩繪出各式美麗的圖案都感到非常新奇有趣，直說好像完成了一本大型的立體故事書。
中石化企業關係處表示，每個彩繪主題都有深刻的意涵在裡頭，除了在地的信仰媽祖婆、鄭成功登陸、鹿耳風景、代表環境生態的水鳥黑面琵鷺，為鼓勵偏鄉的孩子努力學習。
這次公益彩繪活動，中石化歷經多次內部會議討論並走訪五所偏鄉學校拜會說明，活動行程中還安排所有參與的師生進入鮮少對外開放的前台鹼安順廠生態園區，透過環境解說與生態導覽，讓學童認識「安順廠」的過往歷史及台江豐富的水文資源。
中石化自2013年啟動「送愛到偏鄉」關懷弱勢之公益活動，迄今已服務超過40個團體，近4,000人次，公司內部營造的志工文化，讓同仁從北到南常自發性響應公司主辦之CSR公益活動，形成一種無私奉獻的精神。