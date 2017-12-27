中石化帶領偏鄉學童巨型彩繪　鐵皮圍籬變身立體故事書

2017年中石化第四季「送愛到偏鄉」公益列車這次開往台南市安南區，特別力邀擅長彩繪教學的公共空間藝術家魯米老師，以體驗式的塗鴉教學融入地方人文特色，帶領鎮海國小、顯宮國小、學東國小、青草國小、南興國小等五所偏鄉學校，共計156位學童以接力彩繪的方式，完成舊台鹼安順廠宿舍區外側長達67公尺的巨型鐵皮畫作。

第一次參與塗鴉彩繪的小朋友說，在鐵皮上直立式的噴畫跟平常在課堂上拿畫筆的感覺完全不同，對於能在這麼大片的畫布上盡情噴灑，彩繪出各式美麗的圖案都感到非常新奇有趣，直說好像完成了一本大型的立體故事書。