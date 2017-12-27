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中央社

集結法國技藝 手工地球儀耗時一年

中央社2017/12/27 09:48
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者曾依璇巴黎27日專電）現代人生活中，地球儀大概已難有一席之地。法國一間地球儀工作坊的創辦人德沛伊不否認這點，但他製作的地球儀不能和普通產品相提並論，因為那是集結技藝精華的手工藝術品。

地球儀以簡單的構造，具體而微、比平面地圖更準確地呈現人們腳下星球的樣貌，在沒有網路可查詢地圖的古老年代，人類遨遊世界的夢早已能與手中轉動的球體合而為一。

像許多法國孩子一樣，德沛伊（Gilles Depays）在兒時耶誕節收到一個附燈的地球儀當禮物，啟發了他的世界觀。

「對我來說，地球儀是夢、是旅行、是想像」，德沛伊認為，有了地球儀，人們在家就能旅行，一邊用手轉動，一邊發揮想像力去探索世界，重新發現海洋與陸地如何分布，那是現代智慧型手機或平板電腦難以取代的美好。

他過去從事替奢侈品牌規劃家具擺設和廣告陳列的工作，合作對象包括Dior、香奈兒（Chanel）、YSL等，奮鬥將近20年，在事業上取得成功後，反而想回歸平靜的家庭生活，因此他放棄滿世界跑的職業生涯，在距離巴黎車程約一小時的雷瑟薩勒華（Les Essarts leRoi）小鎮定居。

德沛伊在現居的大莊園裡接受中央社記者訪問時說，當時他想，既然自己從小喜歡地球儀，新生活不如以此為業，但要做就做精品，打造「獨一無二、不可思議的手工地球儀」。

於是，他於2009年成立Malteran工作坊，就他所知，這是法國唯一的手工地球儀工作坊。

在歐洲，還有極少數人製作手工地球儀，但多是先在平面上繪製地圖，再黏貼到球體上，像Malteran這樣直接在球體上繪製、書寫，很可能只此一家。

在德沛伊的莊園老宅裡，靜靜立著兩座已完成的地球儀。他的作品直徑都在1.5公尺到2、3公尺以上，這樣的巨型球體擺在面前，有種震撼人心的力量。

地球儀體積雖大，只要定睛檢視，就可發現上面的每道線條、每個文字都流暢優美，表面光滑細緻，底座與球體之間的接觸也相當順滑，碩大球體轉動起來毫無遲滯，可見職人的功力。

製作手工地球儀需要細木工、雕刻、西洋書法、貼金箔等技藝，這些技術仍應用在各種工藝領域，但從沒有人把職人們集合起來製作地球儀。

Malteran以樹脂材質的球體為基本，首先由畫師在球體上描出國界、河流、經緯度等細節，再用墨水描線，定出城市位置，接著請書法專家寫上各種地名，並在羅盤玫瑰（羅盤方位圖）等重點處貼上金箔。

德沛伊說，每個步驟都很精細，需要高超技藝和精確度，如果一道手續搞砸了，立刻就看得出來，師傅們必須用幾乎是顯微鏡的工具一一檢查細部，「要花的時間也許真的很多，但都是必要的」。

尤其，在球體上繪畫、寫字，比在平面困難很多，Malteran為此開發了一些專門工具，「從那刻起，我們就像是發明了一種新產業，因為即使是200、300年前製作地球儀，也是先書寫在球面弓形的羊皮紙上，再貼到球體，不是直接畫在球體上」。

每道工序都要花很長時間執行，且每完成一道工序，就要上一層透明塗料以保護表面，等待陰乾。

製作手工地球儀是個需要無比耐心和細心的工作，光是書法一道程序，就要寫上3個月。在Malteran，一個地球儀平均要花一年時間製作。

因此，這個隱沒在小鎮莊園裡的工作坊，成立8年來，只產出了十幾個地球儀。

但德沛伊說：「我們本來的目標就不是多產，而是要做出精美的地球儀，商業因素很次要。」

所以他不打廣告、沒有宣傳，只接受過很少數的媒體訪問，他的客戶主要是聽聞口碑才來找他下訂單。

如此巨大又精美的地球儀，自然不是一般家庭或學校所能負擔。他的客戶很多來自中東國家，或顯要或富人，有的是企業，成品通常安置在城堡、遊艇或企業老闆的辦公室裡。

記者最後詢問Malteran一字的涵義。德沛伊解釋，這是他自創的單字，發音聽起來像是已經存在了數百年，他所追求的，正是這種歷史感。1061227

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