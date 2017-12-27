Google透明度報告 3大更新上線

Google長期致力於讓上述資訊的透明公開，未來也將持續擴增透明度報告的內容，並在報告中加入更多新的相關資料，此次推出3大重要更新。

Google 26日在官方部落格發文表示，從2010年開始，Google定期分享最新的透明度報告（TransparencyReport），公布政府和公司政策對使用者數據和內容可能造成的影響。

（中央社記者吳家豪台北2017年12月27日電）Google宣布透明度報告3大重要更新，包括新增國家安全信函、針對政府機關對YouTube、Blogger所提出的內容移除要求公布新數據，以及讓使用者可以更方便分享此報告中的特定數據和圖表。

第一，新增國家安全信函（National SecurityLetters，NSL）。自2015年實施「美國自由法案」後，美國聯邦調查局（FBI）便取消無限期禁令，讓特定國家安全信函的詳細資料得以對外公開。

由於Google對國家安全信函的保密義務已經解除，去年起，Google開始公布透過訴訟和立法途徑獲得的國家安全信函，在透明度報告的國家安全信函頁面新增了一個子頁面，並在此頁面公布這些信函。Google也將信函內容收錄在專題中，之後會定期更新此頁面和內容。

第二個更新是關於政府提出的內容移除要求。Google各項服務的使用者數量不斷攀升，而Google致力於確保使用者的網路安全，也與執法機關合作，共同移除非法內容，確實遵循當地法規。

在最近一次的報告期間，Google持續擴大與當地執法機關的合作範圍。從2017年1月至6月，Google收到了1萬9176項來自世界各地政府的要求，希望Google移除7萬6714項內容；與2016下半年相比，要求移除的數量增加了20%。

第三個更新是讓透明度報告更容易使用。Google導入了全新的「深度連結」功能，方便使用者將透明度報告中的特定圖表加上書籤，輕鬆與他人分享。當使用者在報告中依國家、時間範圍和其他類別篩選出所需的資料後，瀏覽器視窗頂端的網址列會產出不同的網址，讓使用者能夠自行針對所需內容建立連結。

舉例來說，使用者可建立一個連結，直接導向法國政府在2015年上半年要求移除的資料。Google希望這項功能不僅可讓所有使用者更輕鬆查詢並參閱報告中的資訊，也能方便記者和研究人員尋找特定資料。

Google表示，經由持續更新透明度報告中的內容，Google期待透過網路上更多資訊的流通，激發各界在公開度、可信度或者政府及公司所扮演的角色等方面更多的對話。1061227