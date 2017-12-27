金價觸近4周高位 這3大利多或引爆跨年行情

同時，自上週五 (22 日) 聯合國對北韓施加新制裁後，朝鮮半島局勢似有升溫跡象，料能在本周對金價提供避險支撐。週二 (26 日) 南韓消息指出，北韓可能將遠端導彈偽裝成衛星發射。美國週二宣佈對 2 名北韓官員實施制裁，因他們在該國開發彈道導彈的過程中發揮作用，他們同時也是北韓領導人金正恩的愛將。

全球地緣政治風險的持續擔憂以及美元疲軟正提振黃金的吸引力。美元兌主要貨幣週二 (26 日) 基本持平，但近期持續承壓走軟，使以美元計價的黃金對於持有其他貨幣的投資者更便宜。

金價突破 1280 美元後，週二 (26 日) 盤中觸及 4 周以來高位。分析師指出，美元走軟、地緣政治風險憂慮以及技術面買盤提振 3 個因素，有望推動黃金的跨年行情，根據季節性規律，金價在 1 月份上漲概率約為 70%。

美國 3 大股指週二小幅下跌，疑似出現年底獲利了結潮，這將令金價受益。根據美銀美林全球研究，過去一周，美股交易員大約從美股基金中撤出了 174.7 億美元的資金，創下了自 2015 年 9 月以來的最大周流出量。美國銀行認為，資金流出可能代表的是在市場上漲後的獲利了結。

受上述因素的提振，現貨黃金週二收高 0.69%，報 1283.68 美元 / 盎司，盤中觸及 12 月 1 日以來最高 1283.72 美元；美國 2 月期金收漲 0.68%，報 1287.50 美元 / 盎司，金價有望錄得連續第 2 年上漲。

黃金現貨走勢

FX168 財經網援引分析師表示，由於金價突破了關鍵技術阻力，黃金市場在假期期間充分利用了低流動性，一些技術性買盤持續跟進，黃金將迎來季節性行情。

分析師指出，黃金走勢一般具有季節性規律，12 月份下跌的概率達 60%，而 1 月份上漲概率為 70%，漲幅為年中最大。同時，他們還認為，在清淡的假期交易時段，本周美元難以獲得新的動能，且屢破紀錄高位的股市在美國稅改法案通過後也遭遇拋售，這可能有助於推高金價。

RBC Wealth Management 的董事總經理 George Gero 表示，由於黃金的持有量有些偏低，交易商重新評估金價是否能升破 1300 美元水準。他指出，美元、避險買盤和技術信號均支援金價。

Blue Line Futures 總裁 Bill Baruch 認為黃金的技術勢頭強勁，因為價格已經突破 1278 美元 / 盎司。儘管在低成交量環境中追逐金價上漲不是一個好主意，但季節性因素支撐著黃金在新年前上漲。

工行標準銀行 (Standard Bank) 分析師 Marcus Garvey 週二在報告中指出，低通膨最終在 2018 年將使實際利率保持低位，為黃金市場提供最大支撐。該行對 2018 年的黃金表示樂觀，因分析師認為將黃金納入多元化投資組合的理由充分。

Garvey 預計黃金在 2018 年將實現穩定增長，當年均價為 1312.50 美元 / 盎司，他表示，黃金投資者的關鍵將是觀察實際利率。由於黃金是無息資產，較高的利率會使黃金對投資者的吸引力降低。

瑞銀集團 (UBS) 分析師表示，儘管美國稅改可能會在明年提高企業利潤，但其對美元的長期影響是溫和的。該行預計，黃金較當前水準將會進一步上揚，在未來 12 個月的目標指向 1325 美元 / 盎司。

不過，分析師們警告不要過多解讀黃金當前的價格走勢。FX Empire 分析師 Colin First 表示，在假期期間，不能過分解讀市場波動，但與此同時，黃金價格在這段時間內一直在大幅走高，這的確令人意外。但交易員們應該關注的是，當市場回歸正常的流動性和波動性時，價格是否會得以維持。

儘管分析師一致看好黃金，但他們預計市場不會突破 1300 美元 / 盎司主要阻力位。Baruch 說，他認為最初的阻力位在 1288 美元和 1292.50 美元之間，然後在 1303.40 美元和 1304.70 美元之間。