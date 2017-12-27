尾牙吹日本風　SONO重現忘年會歌舞伎美學

創立於1986年的SONO日本料理，曾被「吃在中國」品嘗協會評為台中最好的日本料理店，白牆黑瓦的日本傳統建築，與靜謐雅緻的日式庭園，不但延襲傳統大和文化的溫文儒雅，低調隱密的傳統榻榻米包廂，更是政商名流來台中最愛的聚會場所。

歲末年關，台灣有辦「尾牙」犒賞員工習俗，日本則有「忘年會」。創立已屆30年的SONO日本料理，要讓消費者享受不一樣的尾牙，107年元旦起推出「日本忘年會」大和饗宴，並與台中首家日本傳統舞踊「西川淑敏」，及沖繩三線琴師曾健裕合作，從味覺、視覺到聽覺完整呈現日本傳統忘年會的風雅情趣。

SONO老闆洪強森暢談從前往事，笑說前總統李登輝、陳水扁及副總統連戰、呂秀蓮，以及名導李安、吳宇森、魏德聖等人都曾是座上佳賓。尤其是李安在台中拍攝電影「少年PI」時，最喜歡與家人在隱密不受干擾的小包廂內用餐，三不五時會來。



▲SONO日本料理老闆洪強森暢談往事，很自豪料亭美食，曾是政商名流的最愛。（圖／記者金武鳳攝 , 2017.12.27）

在台中人眼中，SONO代表著日本料亭等級，與一般日本料理店是不同檔次，曾有總統級餐廳美譽。尤其，SONO所在地，在日據時代被稱為「大和村」，是日本高官顯貴居住區域，當年朱門玉戶冠蓋雲集，可說是台中日本料理發源地，SONO居地利，傳承正統大和饗宴外，也記錄著台中人共同回憶。



▲台灣第一位日本沖繩三線琴演出家曾健裕，要在忘年會上展演。（圖／記者金武鳳攝 , 2017.12.27）

走過30年流光歲月，洪強森想辦一場特別的歡慶會，就是端出「日本忘年會」大和饗宴，並與台中第一家「西川淑敏」日本傳統舞踊，及台灣第一位日本沖繩三線琴演出家曾健裕合作，把日本忘年會坐榻榻米、飲酒吃飯與欣賞歌舞伎演出的傳統風情，完整重現台灣，讓民眾不必到日本，就能體驗獨一無二日本歌舞伎美學。表演時段為107年1月1日至2月14日每周四、六的晚上7時30分。

而專為30周年慶推出的大和套餐，包括了日本最經典的「懷石八寸」開胃前菜、握壽司四貫、軟殼蟹沙拉、香煎鮮魚佐香檸芥末醬或碳烤雞排佐蒔蘿洋蔥醬、蛤蜊土瓶蒸、月之戀人手作甜點及咖啡飲品等，全是地道料亭美食。