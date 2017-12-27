電容鋁箔材料短缺價漲 第2波漲價待觀察

從供需關係來看，業者表示，全球車用電子採用的電容器，大約9成比重採用日系廠商產品，車用電容器利潤佳，日系電容器大廠將大部分資源投入車用電容器，日系鋁箔材料轉移應用在車用電子電容器，之前日系廠商可賣出鋁箔材料的狀況已不復見。

觀察電容器主要材料，被動元件產業業者表示，電容器上游材料鋁箔，供應廠商主要來自日本和中國大陸。鋁箔按照製程的前後順序，主要分為光箔、電蝕箔和化成箔，電蝕箔是鋁箔技術高低的關鍵點。

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）中國大陸鋁箔材料短缺供不應求，牽動電容器市況。相關產業業者指出，11月到12月中國大陸鋁箔短缺影響程度上看25%。鋁箔材料是否啟動第2波漲價，有待觀察。

日系電容器與鋁箔廠商銷售策略改變，釋出消費電子電容器和材料市場領域給非日系廠商，而日本空調、家電、洗衣機等家電產品所需電容器鋁箔材料量大，廠商向中國大陸鋁箔廠商購買鋁箔產品，因此也造成中國大陸鋁箔產品，今年6月之後也開始供不應求。

觀察中國大陸鋁箔材料供應趨勢，業者表示，需留意中國大陸環保政策和日系廠商拉料狀況，預估今年11月和12月中國大陸鋁箔短缺影響程度，大約在15%到25%左右。

業者指出，目前缺料的製程是在中國大陸較耗電的化成箔，日本的電蝕箔銷售量佳。從供應鏈來看，日本廠商把電蝕箔賣給中國大陸的化成廠，部分非日系電容廠商採購的高階鋁箔材料，可能採用日系的電蝕箔在中國大陸化成廠製程，其他一般鋁箔材料可能採用中國大陸的電蝕箔和化成箔製程。

從價格來看，業者表示，鋁材料占鋁箔整體成本大約50%，鋁原料價格從今年初每公噸1800美元，目前已漲到2200美元，鋁箔材料今年10月到11月漲幅約8%到10%，未來鋁箔材料是否啟動第2波漲價，需觀察供給市況和環保成本因素。1061227