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年菜圍爐外帶商機 五星飯店搶攻

中央社2017/12/27 10:19
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北27日電）年菜外帶市場規模逐年擴大，雖距離農曆春節仍有段時間，各家五星飯店已積極搶攻訂單，晶華酒店今年新推「和牛」年菜，亞都麗緻天香樓除夕宴席訂位已達9成。

連續多年在年菜外帶市場耕耘的晶華酒店，今年持續推出台式圍爐宴、川粵式團圓宴、滬式吉祥宴、三燔日式火鍋及集合18道開胃美饌小品的前付小滿漢等套餐外，更以和牛為主題，推出「爐烤日本和牛」，搭配「美國爐烤戰斧牛排」和「美國爐烤肋眼牛肉」等西式創意年菜，滿足嗜牛饕客味蕾。

台北亞都麗緻大飯店天香樓開放除夕宴席預訂，目前訂位已達9成，宴會廳10人桌菜也有近8成預訂；而因應過年圍爐熱潮，天香樓鎖定6至8人中小家庭，強調集結正統杭州料理，打造開運外帶年菜，包含10道料理即日起至2018年2月10日接受預訂，限量100組，延伸除夕圍爐商機。

麗緻餐旅集團表示，根據往年春節銷售經驗觀察，民眾仍選擇回歸傳統，習慣享用中式佳餚，加上大環境景氣尚未明顯好轉，讓消費者出手的猶豫期延長，同時消費選擇更趨多樣化，也促使年菜消費市場更呈兩極化發展，因此今年集團主要聚焦杭式年菜，在銷售策略上分別鎖定不同客層，飯店端除套餐、桌菜外，也限量推出外帶年菜，瞄準高端中小家庭。

麗緻坊則以年節禮品為主，搭配冷盤或冷凍商品，主打簡單覆熱程序、多元食用時機，配合麗緻坊百貨通路，搶攻零售通路客層，預計帶動整體業績成長3成。

今年六福搶頭香，在11月下旬就率先宣布搶攻年菜外帶市場，獻上4款跨國過年湯鍋，包含歐式Bouillon(肉汁清湯)手法推出西式佛跳牆「歐式宮廷薈鑽」；祇園日本料理嚴選A5級日本宮崎和牛推出「日式和牛年菜鍋」；粵亮廣式料理也推出經典平安鍋「九龍花膠霸王盅」；此外為滿足現代人追求快速預購、便利取貨的需求，六福皇宮也連續第2年推出冷凍年菜「六福御品佛跳牆」。

香格里拉台北遠東國際大飯店也主打外帶年菜，粵菜餐廳「香宮」及「上海醉月樓」精彩推出系列團圓外帶粵式美饌與滬杭滋味，除了年年熱賣的「萬利添福賜─蔥烤婆參燴虎掌」及「年年步步高─滬式醬爆肥蟹」，上海醉月樓更首度推出豪華滬式「鮑參極品佛跳牆」。

台北國賓飯店則推出多款年菜組合與單點年菜，搶攻農曆年節餐飲外帶商機，行政總主廚林建龍保留傳統粵菜風味，推出「粵式年菜套餐」，川菜廳主廚徐鳳欽則以精湛多元料理手法，融合川菜鮮麻香醇推出「川味年菜套餐」。

台北寒舍艾美酒店經典粵式餐廳「寒舍食譜」以細膩考究的功夫手藝，獻上鮮美饗宴，費時費工煲製而成的「海味御膳豬肚雞煲」點亮團聚年夜飯的幸福滋味。寒舍食譜也推出2款富貴滿盈的應景年節禮盒。1061227

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