年菜圍爐外帶商機 五星飯店搶攻

（中央社記者江明晏台北27日電）年菜外帶市場規模逐年擴大，雖距離農曆春節仍有段時間，各家五星飯店已積極搶攻訂單，晶華酒店今年新推「和牛」年菜，亞都麗緻天香樓除夕宴席訂位已達9成。

連續多年在年菜外帶市場耕耘的晶華酒店，今年持續推出台式圍爐宴、川粵式團圓宴、滬式吉祥宴、三燔日式火鍋及集合18道開胃美饌小品的前付小滿漢等套餐外，更以和牛為主題，推出「爐烤日本和牛」，搭配「美國爐烤戰斧牛排」和「美國爐烤肋眼牛肉」等西式創意年菜，滿足嗜牛饕客味蕾。

台北亞都麗緻大飯店天香樓開放除夕宴席預訂，目前訂位已達9成，宴會廳10人桌菜也有近8成預訂；而因應過年圍爐熱潮，天香樓鎖定6至8人中小家庭，強調集結正統杭州料理，打造開運外帶年菜，包含10道料理即日起至2018年2月10日接受預訂，限量100組，延伸除夕圍爐商機。