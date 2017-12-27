松菸大樓槍案 2男搶土方工程涉案遭逮

台北市警察局信義分局今天舉行「搶土方工程火爆開槍 犯嫌走投無路遭逮」破案記者會，偵查隊長車宇基表示，警方在案發後，立即由信義分局、台北市警察局刑事警察大隊、警政署刑事警察局偵查第一大隊和雲林縣警察局等單位，共組專案小組全力緝捕。

松菸文創大樓11月初發生槍擊案，一名戴帽男子搭電梯到7樓富邦建設辦公室找人未果，便持槍朝天花板開槍後逃逸，幸無人傷，警告意味濃厚。

（中央社記者黃麗芸台北27日電）北市松菸文創大樓11月1日發生槍擊案，警方昨天獲報槍手翁姓男子現身，立即南下雲林偵辦，並起出作案手槍1把，翁男稱是個人想介入土方工程，警方將清查是否受他人教唆犯案。

經警方調查發現，11月1日當天是由有毒品和傷害前科的29歲翁姓男子和30歲林姓男子共同預謀犯案，兩人前一天先去勘查地形，事發當天則由翁男假扮送便當業者到建設公司出言恐嚇，並朝天花板開槍後逃逸，林男則負責開車接送，兩人自小即為玩伴。

翁男和林男在案發後，先開車返回故鄉雲林，並數度更換車牌以躲避警方查緝，藏匿約10天後，再轉往台東躲藏，最後又再返回雲林。

專案小組在這段期間不斷策動、緝捕，林男在家人勸說下，於11月25日到案；翁男則持續藏匿，直到身上現金新台幣6萬餘元都花用殆盡後，最後因不耐逃亡艱苦，在家人和林男建議下終於現身，警方獲報偵辦，並起出作案手槍1把、子彈1顆。

翁男到案後供稱，是因自己想介入建設公司的土方工程以獲取利益，所以才鋌而走險、開槍示威；但警方認為案情不單純，將持續清查兩人是否受他人教唆犯案，釐清事實真相。

全案將翁、林兩人依槍砲彈藥刀械管制條例和恐嚇罪嫌，移送台北地檢署偵辦。1061227