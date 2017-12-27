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國巨旺到暫停晶片電阻接單 股價大漲7% 大毅強攻漲

鉅亨網2017/12/27 10:28
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被動元件缺貨潮蔓延到晶片電阻，國巨 (2327-TW) 昨 (26) 日宣布暫緩晶片電阻接單，市場預期將啟動漲價動作，推升國巨今天股價大漲逾 7%，電阻廠大毅 (2478-TW) 更是亮燈漲停。

國巨旗下國益興業科技向代理商發出晶片電阻暫停接單通知，由於需求大於現有產能，為維持交貨服務水平，所有厚膜電阻一般品自即日起暫停接單。

法人指出，日廠除了將 MLCC 產能轉向高階市場外，晶片電阻的策略也跟 MLCC 一樣，轉向高規及小尺寸產品，因此導致 0406、0603、0805 等大尺寸晶片電阻產品供給減少。

晶片電阻雖然占國巨營收比重低於 MLCC，但是獲利貢獻比重則是超過 50%，法人指出，換言之，如果晶片電阻漲價，對國巨的獲利將有更明顯的助益。

據了解，由於國巨 MLCC 今年已經 4 度漲價，使得國巨對於再調漲晶片電阻價格，略有壓抑，不過因為原物料價格持續上揚，上游原材料的基板漲勢已無法避免，也迫使國巨先啟動暫停接單機制，後續將正式進入漲價階段。

若投資人看好國巨後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：嘉國巨永豐 75 購 01 (069036-TW)、國巨中信 76 購 01 (069030-TW)、國巨凱基 75 購 02 (069184-TW) 等。

國巨相關權證。 (資料來源：鉅亨網整理）
國巨相關權證。 (資料來源：鉅亨網整理）
 

 

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