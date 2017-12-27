台鐵車長猝死　國民黨團批史上最爛勞基法

針對台鐵車長過勞死的悲劇，國民黨團今(27)日召開記者會，首席副書記長李彥秀痛批，到底還要發生多少遺憾事件，民進黨才肯真正面對本次勞基法修惡的狀況，縮短輪班時數、7休1放寬都是過勞條款，希望政府退回勞基法；團副書記長蔣萬安說，今日憾事後，台鐵還說是個人因素，還說不是死亡在工作現場，實在令人氣憤，希望行政院長賴清德不要急於強過史上最爛勞基法。

台鐵一名37歲的張姓車長23日傳出在家中猝逝，而據台鐵員工透露，張姓車長在事發前連續上6天班，且長期輪班睡眠不足，加上需要照顧中風的母親，本身也有高血壓的問題，他因體力不堪負荷，曾主動提出調離乘務工作但未果，只好打算先留職停薪，不料卻先發生憾事。台鐵則表示，對於員工病逝感到難過，但其工時、班表都合法，無過勞情形。