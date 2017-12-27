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政治

台鐵車長猝死　國民黨團批史上最爛勞基法

記者戴祺修／台北報導2017/12/27 10:44
▲國民黨團首席副書記長李彥秀與副書記長蔣萬安同聲要求政府不要急於通過勞基法。（圖／記者戴祺修攝,2017.12.27）
▲國民黨團首席副書記長李彥秀與副書記長蔣萬安同聲要求政府不要急於通過勞基法。（圖／記者戴祺修攝,2017.12.27）

針對台鐵車長過勞死的悲劇，國民黨團今(27)日召開記者會，首席副書記長李彥秀痛批，到底還要發生多少遺憾事件，民進黨才肯真正面對本次勞基法修惡的狀況，縮短輪班時數、7休1放寬都是過勞條款，希望政府退回勞基法；團副書記長蔣萬安說，今日憾事後，台鐵還說是個人因素，還說不是死亡在工作現場，實在令人氣憤，希望行政院長賴清德不要急於強過史上最爛勞基法。

台鐵一名37歲的張姓車長23日傳出在家中猝逝，而據台鐵員工透露，張姓車長在事發前連續上6天班，且長期輪班睡眠不足，加上需要照顧中風的母親，本身也有高血壓的問題，他因體力不堪負荷，曾主動提出調離乘務工作但未果，只好打算先留職停薪，不料卻先發生憾事。台鐵則表示，對於員工病逝感到難過，但其工時、班表都合法，無過勞情形。

李彥秀表示，本次勞基法修法，將勞資協商交給事業主管機關，但台鐵的主管機關就是交通部，現在政府帶頭將勞基法修惡、帶頭當慣老闆，未來要怎麼期待，全台產業排的班，是好的班表？或是不會過勞的班表？

蔣萬安表示，台鐵列車長班表從下午3點開始上班，到凌晨1點多連續工9個多小時，但隔天早上7點就要接下一班，期間間隔根本不到8小時，更別說中間還要扣除盥洗、通勤與用餐，真正的睡眠時間不到4或5小時。

蔣萬安說，上述狀況就是輪班制勞工的現況，行政院還夸夸其口說上下班、周休二日，在本次修法中不會有危害，但輪班制的勞工就該承受過勞嗎？難道這些勞工都不是大家的親朋好友嗎？今天沒有一個人是局外人，任何人都不應該坐視這樣過勞的狀況發生。

關鍵字台鐵過勞蔣萬安李彥秀過勞死
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