荷蘭合作銀行：2018年G10匯市仍受央行政策主導

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 週二 (26 日) 發佈報告指出，2017 年對於 10 國集團 (G10) 貨幣的外匯市場而言，央行政策影響無疑是巨大的，2018 年也是。鑑於美國經濟前景相對較為穩固，「菲利浦曲線」(Phillips Cruve) 關係的脫節是美元走勢的關鍵因素。

停滯性通膨意味著菲利浦曲線表示的通貨膨脹率和失業率之間的交替關係惡化了，即菲利浦曲線向右上方移動，較高的失業率和較高的通貨膨脹率同時存在。

FX168 財經網報導，該行在報告中指出，美國聯準會 (Fed) 在 2017 年內合計升息 3 次，自 2015 年底以來已經升息 5 次。而其他 G10 主要央行也為政策改變做好了熱身。相信貨幣政策仍將成為 2018 年甚至之後的 G10 貨幣走勢主導因素。