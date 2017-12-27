NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈44歲的一朗　最可能去的7支球隊王定宇：一阿兵哥能摧毀陸一坦克HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
鉅亨網

中國信託：2018投資鎖定兩大趨勢、八大策略 首選

鉅亨網2017/12/27 10:33
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

渡過有驚無險、股債雙漲的 2017 年，展望 2018 年投資能持盈保泰，中信金 (2891-TW) 旗下中國信託建議，可留意兩大趨勢、八大策略，資產配置新興市場優於成熟市場，產業首選人工智能變革受惠股。

中國信託表示，兩大趨勢是「同步化、分歧化」；而八大策略包括：景氣同步擴張下的「順週期策略」、財政政策同步刺激的「再通膨策略」、貨幣政策同步正常化的「流動性優先策略」與「息收成長策略」、產業同步升級的「趨勢交易策略」、價值分歧下的「避開價值陷阱策略」、報酬分歧下的「創造超額報酬策略」與波動度分歧下的「選擇性利差交易策略」。

2018 年是金融海嘯後第 10 個年頭，為協助財富管理客戶掌握投資市場最新脈動，中信銀行個人金融客群總處副總經理黃培直表示，回顧 2017 年，美國川普政府的經濟策略、中國 19 大的布局與決策、新興市場的崛起與各國貨幣的穩定度，無不影響全球局勢，亦考驗投資人的眼光。幸運的是，今年以來股債全面上漲，全年未出現逾 10% 波段跌幅，讓多數投資人都享受到投資的甜美果實。

展望 2018 年，黃培直表示，受惠於多股同步力量，有助展延景氣，整體而言，成熟、新興國家都邁向復甦，但新興國家成長潛力優於成熟國家，可布局處於成長期的雙印（印度、印尼）及俄羅斯、巴西

不過，黃培直提醒，相較於 2017 年全面大漲的格局，2018 年有價值、報酬、波動率分歧現象，因而投資不能只看價值，還要看體質，信評較差的公司借款成本將大幅跳升，體質較差公司的股票表現也會明顯轉差。

貨幣政策方面，黃培直表示，美國等成熟國家同步推動利率正常化，預期包含雙印等新興國家明年下半年亦將啟動升息鑰匙。伴隨貨幣政策緊縮，各國政府推出擴大基礎建設、財政改革、減稅、產業結構轉型等財政政策刺激景氣，具改革題材國家將受惠。

產業方面，黃培直指出，現正邁入第四次工業革命的智能時代，全球資本支出進入擴張期，具有 AI 升級題材與景氣成長遞延的科技、消費、金融、原物料、工業等五大類股，可望受惠於新舊經濟循環。

債券投資方面，黃培直認為，2018 年可能出現資本利損，以致侵蝕票息，因此標的要精挑細選，建議首選新興市場當地債、新興市場企業債、亞洲當地債券、人民幣債券。外幣投資方面，下半年建議避開轉趨弱勢的美元，美元指數不排除跌破 90，上半年可考慮布局之貨幣，如澳幣、加幣。

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字新興市場人工智能美元澳幣加幣雙印升息中國信託景氣新興國家headline
國巨旺到暫停晶片電阻接單 ...荷蘭合作銀行：2018年G...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan