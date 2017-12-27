中國信託：2018投資鎖定兩大趨勢、八大策略 首選

中國信託表示，兩大趨勢是「同步化、分歧化」；而八大策略包括：景氣同步擴張下的「順週期策略」、財政政策同步刺激的「再通膨策略」、貨幣政策同步正常化的「流動性優先策略」與「息收成長策略」、產業同步升級的「趨勢交易策略」、價值分歧下的「避開價值陷阱策略」、報酬分歧下的「創造超額報酬策略」與波動度分歧下的「選擇性利差交易策略」。

渡過有驚無險、股債雙漲的 2017 年，展望 2018 年投資能持盈保泰，中信金 (2891-TW) 旗下中國信託建議，可留意兩大趨勢、八大策略，資產配置新興市場優於成熟市場，產業首選人工智能變革受惠股。

2018 年是金融海嘯後第 10 個年頭，為協助財富管理客戶掌握投資市場最新脈動，中信銀行個人金融客群總處副總經理黃培直表示，回顧 2017 年，美國川普政府的經濟策略、中國 19 大的布局與決策、新興市場的崛起與各國貨幣的穩定度，無不影響全球局勢，亦考驗投資人的眼光。幸運的是，今年以來股債全面上漲，全年未出現逾 10% 波段跌幅，讓多數投資人都享受到投資的甜美果實。

展望 2018 年，黃培直表示，受惠於多股同步力量，有助展延景氣，整體而言，成熟、新興國家都邁向復甦，但新興國家成長潛力優於成熟國家，可布局處於成長期的雙印（印度、印尼）及俄羅斯、巴西。

不過，黃培直提醒，相較於 2017 年全面大漲的格局，2018 年有價值、報酬、波動率分歧現象，因而投資不能只看價值，還要看體質，信評較差的公司借款成本將大幅跳升，體質較差公司的股票表現也會明顯轉差。

貨幣政策方面，黃培直表示，美國等成熟國家同步推動利率正常化，預期包含雙印等新興國家明年下半年亦將啟動升息鑰匙。伴隨貨幣政策緊縮，各國政府推出擴大基礎建設、財政改革、減稅、產業結構轉型等財政政策刺激景氣，具改革題材國家將受惠。

產業方面，黃培直指出，現正邁入第四次工業革命的智能時代，全球資本支出進入擴張期，具有 AI 升級題材與景氣成長遞延的科技、消費、金融、原物料、工業等五大類股，可望受惠於新舊經濟循環。

債券投資方面，黃培直認為，2018 年可能出現資本利損，以致侵蝕票息，因此標的要精挑細選，建議首選新興市場當地債、新興市場企業債、亞洲當地債券、人民幣債券。外幣投資方面，下半年建議避開轉趨弱勢的美元，美元指數不排除跌破 90，上半年可考慮布局之貨幣，如澳幣、加幣。