F-16A/B提升為F-16V 首批4架預計明年首

（中央社記者呂欣憓台北27日電）美國幫空軍F-16A/B進行性能提升為F-16V，首批4架F-16V已經出廠正在進行地面測試中，預計明年初飛測完畢後就可以交給空軍。

國軍F-16戰機改良計畫代號為「鳳展」，耗資新台幣1100億元，改良現有的144架F-16A/B為F-16V。軍方官員今天表示，首批4架F-16V已經在漢翔公司，正由美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司的人員進行地面測試中，預計明年初可以在台首飛，飛測完畢後就會交給空軍。

依空軍規劃，今年底要完成首批4架的構型性能提升，預定2023年完成全部性能提升，屆時台灣的空軍將成為全球第一個使用F-16V機隊的國家。