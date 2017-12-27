F-16A/B提升為F-16V 首批4架預計明年首

（中央社記者呂欣憓台北27日電）美國幫空軍F-16A/B進行性能提升為F-16V，首批4架F-16V已經出廠正在進行地面測試中，預計明年初飛測完畢後就可以交給空軍。
國軍F-16戰機改良計畫代號為「鳳展」，耗資新台幣1100億元，改良現有的144架F-16A/B為F-16V。軍方官員今天表示，首批4架F-16V已經在漢翔公司，正由美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司的人員進行地面測試中，預計明年初可以在台首飛，飛測完畢後就會交給空軍。
依空軍規劃，今年底要完成首批4架的構型性能提升，預定2023年完成全部性能提升，屆時台灣的空軍將成為全球第一個使用F-16V機隊的國家。
鳳展計畫最大改良是換裝AN/APG-83型的AESA雷達，可以同時執行搜索、追蹤、並鎖定多個目標，另外改裝新式的任務電腦、座艙儀表、頭盔瞄準系統、電戰莢艙等，可搭配最新一代的AIM-9X響尾蛇飛彈，讓舊款F-16的戰力大躍進。
國防部長馮世寬去年底曾在立法院表示，他對F-16V要面對中國大陸下一代的戰機殲20、殲31有信心，空軍前參謀長范大維中將也表示F-16V絕對可以勝任台海作戰任務。
國軍1990年代採購150架F-16A/B戰機，目前仍有144架在役，其中部分留在美國做為訓練和進行性能研改測試使用。1061227