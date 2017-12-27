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股市萬點成常態　家庭經濟與消費信心起飛

記者陳家蕙／台北報導2017/12/27 10:51
▲中央大學台灣經濟中心主任吳大任認為，當台股長期上萬點，一般民眾開始獲利，帶動消費信心持穩。（圖／記者陳家蕙攝,2017.12.27）
▲中央大學台灣經濟中心主任吳大任認為，當台股長期上萬點，一般民眾開始獲利，帶動消費信心持穩。（圖／記者陳家蕙攝,2017.12.27）

中央大學今( 27 )日公布 12 月消費者信心指數( CCI )，受台北股市回檔影響， CCI 總數 86.05 點，中斷連續5個月上升走勢，較上月下降 0.11 點。各指標中，以「未來半年投資股票時機」下降1點跌幅最大，至於升幅最高的則是「未來半年家庭經濟狀況」以及「未來半年購買耐久性財貨時機」。中大認為，台股長期上萬點的財富效果逐漸顯現。

12 月消費者信心指數終止連5個月上升走勢轉為下跌。不過中大台灣經濟發展研究中心主任吳大任認為，本月總數 86.05 點，仍在 80 點以上，僅較上月下跌 0.11 點，不到顯著水準。

受到台股 12 月回檔整理影響， CCI 6項指標中，未來半年投資股票時機 104.2 點，較上月下降1跌，跌幅最大。不過吳大任強調，這項指標仍站穩 100 點以上的樂觀區間，並位居史上第4高。

至於升幅最大的則是未來半年家庭經濟狀況，指數 84.95 點，較上月上揚 0.25 點，指數創 25 個月來新高。吳大任分析，台股長期上萬點，除了外資，一般散戶也逐漸開始獲利，加強民眾對家庭經濟以及整體消費信心。

同時，在政府未進一步採取打房措施下， 12 月未來半年購買耐久性財貨時機指標 90.2 點，同較上月上升 0.25 點，除重回 90 點大關，指數並創 19 個月新高。

關鍵字消費者信心指數中央大學台股萬點未來半年投資股票時機
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