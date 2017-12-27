竊賊鎖定高粱酒偷遍新竹縣　治安防守線發揮作用逮人

為有效打擊犯罪、維護地方治安，新竹縣政府警察局竹北分局與地區便利超商以及金融機構建立起「治安防守線」的聯絡機制，得以在第一時間掌握狀況；一名鎖定超商高粱酒下手的慣竊，就因此機制而被鎖定，26日晚上落網，家中起出多瓶金門高粱。

竹北分局三民派出所日前接獲轄內超商報案，有一男子常利用店員幫購物民眾結帳疏於注意之際，竊取高單價之金門高粱酒；前天又要再度故技重施時，被機警店員發現上前制止時而被乘隙逃脫；三民派出所所長吳榮財立即成立專案小組，調閱周邊監視器及現場可疑車輛進行交叉比對，進而得知楊姓男子（59年次，有竊盜、搶奪、強盜、毒品等前科）涉有重嫌。