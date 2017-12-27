竊賊鎖定高粱酒偷遍新竹縣　治安防守線發揮作用逮人

為有效打擊犯罪、維護地方治安，新竹縣政府警察局竹北分局與地區便利超商以及金融機構建立起「治安防守線」的聯絡機制，得以在第一時間掌握狀況；一名鎖定超商高粱酒下手的慣竊，就因此機制而被鎖定，26日晚上落網，家中起出多瓶金門高粱。
竹北分局三民派出所日前接獲轄內超商報案，有一男子常利用店員幫購物民眾結帳疏於注意之際，竊取高單價之金門高粱酒；前天又要再度故技重施時，被機警店員發現上前制止時而被乘隙逃脫；三民派出所所長吳榮財立即成立專案小組，調閱周邊監視器及現場可疑車輛進行交叉比對，進而得知楊姓男子（59年次，有竊盜、搶奪、強盜、毒品等前科）涉有重嫌。
▲楊姓竊賊在超商竊取高粱酒，乘隙藏入隨身攜帶的背包裏。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.27）
吳榮財率領巡佐張志兆及警員黃政喆、張楷晟前往其住處附近埋伏，於26日晚間楊男返回住處時上前逮捕；警方調查，楊嫌專門選定超商店員忙於結帳之際，鎖定高單價之金門高粱酒，以徒手方式將酒放入隨身攜帶之包包內，再快速離開超商，得手之後以一瓶約250元低價變賣來換取生活開銷，在這半個月內足跡遍及新竹縣各地區，前後涉案超過11起。
▲楊姓竊賊在超商竊取高粱酒，乘隙藏入隨身攜帶的背包裏。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.27）
此次楊嫌再度故技重施，就不再那麼幸運，被認真執勤的員警利用大數據分析及科技辦案，總算踢到鐵板，讓楊嫌俯首認罪，全案依竊盜罪嫌函送偵辦。吳榮財表示，三民派出所平時就與轄區各超商與金融機構建立良好聯繫管道，當超商一通報，本所立即展開調查，故得以把握新鮮證據，加上同仁積極的偵辦下，讓這個高粱酒慣竊得以落網，也再度說明法網恢恢疏而不漏。