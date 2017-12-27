iPhone X傳按計畫量產 中國銷售增溫

Jun Zhang分析表示，並沒有證據顯示在年底假期過後iPhone X有減產的跡象，反倒是iPhone 8在第4季產能趨緩，相較之下iPhone X產能持續爬升。

國外科技網站Appleinsider引述羅森布拉特證券（Rosenblatt Securities）分析師Jun Zhang投資筆記指出，iPhone X量產仍按照計畫進行，在中國大陸銷售持續成長。

Jun Zhang預估，iPhone X在年底假期於北美市場出貨穩健，且過去2週在中國大陸市場出貨成長。JunZhang指出，在中國大陸，iPhone X銷售狀況優於iPhone 8和iPhone 8 Plus加總。

展望明年第1季，報導引述羅森布拉特證券預期明年第1季iPhone X零組件供應鏈出貨表現仍可持穩，維持季節性表現，預估iPhone X明年第1季出貨可超過3500萬支。

市場對於iPhone X出貨趨勢看法不一。創投公司Loup Ventures分析師孟斯特（Gene Munster）日前預期，iPhone X可望在明年1月中旬前達到供需平衡，將有助iPhone明年第1季銷售表現。

他預期蘋果2018會計年度整體iPhone的平均銷售價格可到740美元，明顯高於市場一般預期的705美元。

Patently Apple日前引述市場研究機構StrategyAnalytics分析報告指出，iPhone X相機功能，是帶動早期購買者對iPhone X產生濃厚興趣的主因，此外前置相機鏡頭具備的臉部辨識Face ID功能，更是iPhone X在市場產生區隔化的主力。

不過彭博（Bloomberg）引述國金證券（SinolinkSecurities）分析師Zhang Bin預估，明年第1季iPhoneX出貨量恐下修，低於原先預期，市場開始擔心iPhoneX的高價格可能會影響明年第1季出貨表現。

報導並引述沃倫資本（JL Warren Capital LLC）指出，部分蘋果供應鏈廠商降低訂單，預估iPhone X出貨量將從今年第4季的3000萬支，明年第1季下修到2500萬支。

本土投顧之前報告預期，明年第1季iPhone X出貨可能趨緩，無法達到單季持平，明年第1季iPhone X出貨預估約3000萬支到3200萬支。1061227