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元旦連假好順暢　台中市交通疏導措施

記者鄧力軍/台中報導2017/12/27 10:57
▲元旦連假，台中市第一分局規畫草悟道週邊停車地點。（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2017.12.27）
▲元旦連假，台中市第一分局規畫草悟道週邊停車地點。（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2017.12.27）

元旦連假的交通資訊相當重要，臺中市政府警察局第一分局自12月29日16時起至107年1月1日24時止，針對台中車站、柳川水岸、草悟道等轄內重要交通運輸處所及人潮易聚集休憩場所周邊路口，規畫警力加強疏導，期能保持路口淨空，確保通行無虞。


▲元旦連假，警方在火車站週邊的交通疏導地點（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2017.12.27）

疏導地點如下：
(一)臺中車站周邊：
    1、臺中車站出、入口
    2、建國路與臺灣大道口
    3、建國路與成功路口
    4、建國路與民族路口
    5、建國路與中山路口
    6、建國路與民權路口
    7、綠川東街與臺灣大道口
    8、綠川東街與中山路口


▲元旦連假，警方於柳川河岸的交通疏導規畫。（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2017.12.27）

(二)第二市場周邊：臺灣大道與三民路口

(三)柳川水岸步道周邊：
    1、臺灣大道與柳川東路口
    2、臺灣大道與柳川西路口
    3、民權路與柳川東路口
    4、民權路與柳川西路口

(四)草悟道市民廣場周邊：公益路與英才路口、公益路與美村路口
警方提醒，民眾如駕車欲前往臺中車站接送親友，若等候時間較長者，可運用車站的地下停車場設施，可由東站復興路出入口進入，三十分鐘內離場可免收停車費用，以減少占用道路等候情形；另欲前往草悟道及柳川河岸步道休憩之民眾，可先透過網路查詢周邊停車場剩餘車位，再擇適當停車場停車，可減少等候車位之時間。

第一分局交通組長胡淑淨表示，臺中車站及草悟道市民廣場、柳川水岸步道、第二市場…等交通、公共休憩觀光處所，每到連續假期分局已規劃疏導警力，除保持路口淨空外，亦可即時協助民眾洽詢交通動線，另呼籲民眾行車時遵守交通法規，與前車保持行車安全距離，行經路口、行人穿越道時請減速慢行注意左右來車及往來行人，亦可多加運用臺中市公車、iBike等大眾運輸、綠能系統，輕鬆、便利又快速。
 

關鍵字台中市元旦交通草悟道柳川河岸第一分局
連偷11瓶高粱酒　治安防守線逮人喜迎2018　國家歌劇院音樂會

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