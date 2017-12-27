新年音樂會將成台中新傳統　喜迎2018到國家歌劇院去

新年音樂會以「怡然自得」為主題，提早為 ｢2018 臺中世界花卉博覽會」暖身。總監王文儀表示，藝術家在舞台上的展現，一如花卉綻放，希望帶給大家舒適、美好生活。歡迎市民在新年第一天，一起到歌劇院聽音樂，還有驚喜小禮物帶回家。

迎接2018新年到來，臺中國家歌劇院攜手臺中市政府與國立臺灣交響樂團，將於元旦在大劇院演出「怡然自得」新年音樂會。歌劇院藝術總監王文儀表示，新年音樂會是全國首創，將成為台中市新傳統，未來要一年一年持續辦下去。

新年音樂會由知名指揮家張佳韻擔任，她在曲目設計上別具用心，特別挑選四首描繪自然環境、深受愛樂朋友們喜愛的經典樂曲，帶領國臺交及兩位獲國際大賽肯定、新生代古典新銳小提琴家林品任與鋼琴家陳世偉同台演出，共同揭開 2018 新年序幕。



▲新年第一天到國家歌劇院聽音樂會吧，樂壇二位新生代有精彩演出。（圖／記者金武鳳攝 , 2017.12.27）

首屆歌劇院新年音樂會，擔綱演出的小提琴新星林品任，曾被英國古典音樂期刊讚譽為「天生的演奏家」，榮獲多項國際小提琴大賽肯定。在新年音樂會上，他將演繹義大利作曲家韋瓦第小提琴協奏曲《四季》，以溫暖琴音，帶引觀眾領略《四季》不同風情。

另一名演出者是新生代青年鋼琴家陳世偉，曾獲西班牙馬德里 Delia Steinberg 國際鋼琴大賽首獎等，現為東海大學音樂學系鋼琴專任助理教授。陳世偉表示，音樂對他而言，猶如水一般自然依存。這次他將以清新洗鍊的琴藝，演出挪威作曲家葛利格《A小調鋼琴協奏曲》。

擔任指揮的張佳韻，擁有豐富交響樂指揮經驗，她表示在曲目設計上，特別與2018臺中世界花卉博覽會結合，在視覺、聽覺上，除保有古典元素，也希望為臺中的朋友帶來新的感受。

2018年第一天，歌劇院與臺中市政府將為每位購票觀眾準備驚喜小禮，以滿滿心意為臺中城市新傳統揭開精彩第一頁。