美8歲童天寒溺水 英勇警官破冰潛水救人

（中央社猶他州新哈模尼26日綜合外電報導）美國猶他州南部一位8歲男童，昨天耶誕節與家犬嬉戲時失足落水，一名英勇警官無懼低溫及銳利碎冰，鑿穿結冰的池塘、潛入水中救他上岸。
美聯社報導，據華盛頓警督柯勞斯（David Crouse）表示，昨天晚間在聖喬治（St. George）北方的新哈模尼鎮（New Harmony），這名8歲男童跟在他的狗後面追跑，另一名小孩看到他掉進結滿冰的池塘裡。
柯勞斯說，警官湯普森（Aaron Thompson）在冰面打穿一條路，直到靠得夠近才潛入水中、抓住距池邊7.6公尺遠的男童。
男童被迅速送往聖喬治的醫院，他的情況並未公開。
發言人德瑞波（Terri Draper）說，救人的警官因此有割傷、瘀傷及體溫過低症狀，目前已離開聖喬治的迪克西地方醫療中心（Dixie Regional MedicalCenter）。
湯普森今天下午召開記者會。
「今日美國報」（USA Today）旗下媒體TheSpectrum報導，湯普森在記者會上說：「我一看到他的臉，就把他拉出水面。」
他表示，男童當時落水約30分鐘，但水溫相當低，約攝氏零下2.7度，意味著他仍有可能倖存。
自然科學網站IFLScience指出，溺水時的低溫能讓心跳減緩，將耗氧集中於大腦等中樞器官，這個現象在孩童身上尤其明顯。（譯者：中央社梁元齡）1061227