美8歲童天寒溺水 英勇警官破冰潛水救人

（中央社猶他州新哈模尼26日綜合外電報導）美國猶他州南部一位8歲男童，昨天耶誕節與家犬嬉戲時失足落水，一名英勇警官無懼低溫及銳利碎冰，鑿穿結冰的池塘、潛入水中救他上岸。

美聯社報導，據華盛頓警督柯勞斯（David Crouse）表示，昨天晚間在聖喬治（St. George）北方的新哈模尼鎮（New Harmony），這名8歲男童跟在他的狗後面追跑，另一名小孩看到他掉進結滿冰的池塘裡。

柯勞斯說，警官湯普森（Aaron Thompson）在冰面打穿一條路，直到靠得夠近才潛入水中、抓住距池邊7.6公尺遠的男童。