何三姊自爆孝媳行為　懷孕洗碗、按腳樣樣來

藝人小嫻日前與何守正爆出婚變，何家姊姊們因為談女方言詞尖銳，被網友貼上豬隊友、毒菇標籤，沉寂一小段時間。近日，三姊何桂育在自己經營多年的臉書專頁再發聲，強調自己在巴黎婆家懷孕洗碗，為婆婆按摩腳，不是網友想像的那般輕鬆。
何桂育在臉書寫下，「我婆婆還在世時，整個家族每年在暑假時，就要一起回她法南普羅旺斯的娘家農場渡假。中古世紀的農舍，一大家子二十幾口人全住在一起，小孩子每天忙著玩耍，大人們輪流張羅三餐和分攤家事。所以輪到我煮時，在沒有什麼亞洲食材的鄉下要做台灣特色菜，還真不容易！第一年學乖了之後，第二年開始，我都會自己從巴黎搬需要的醬料食材南下。」
▲何三姊臉書曬孝媳行為。（圖／翻攝自臉書 , 2017.12.27）
她強調，「農場生活中，對我來說最困難的不是煮二十幾人份的飯，而是洗二十幾人份的杯盤刀叉！前菜、主菜到甜點，水杯、酒杯跟餐前酒杯，全部加起來的量，像是餐廳一樣多。剛開始時，我都要花好久的時間才能洗完。當時我還懷著身孕，常常洗完碗後，腰都直不起來。」字裡行間透露當媳婦的不易。
她進一步解釋，「法國家庭其實比我們想像的傳統，婆婆的幾個媳婦跟她說話都是用敬語。我婆婆生病住院的那段期間，大家都會輪流去醫院看她。除了我大姑之外，家族裡我是最常探病的第二名，陪她聊聊天、幫她按摩腳什麼的。」話鋒一轉，她反問，「這些小事，大家看來都沒什麼，家人相處也不過如此，不是嗎？」