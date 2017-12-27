何三姊自爆孝媳行為　懷孕洗碗、按腳樣樣來

藝人小嫻日前與何守正爆出婚變，何家姊姊們因為談女方言詞尖銳，被網友貼上豬隊友、毒菇標籤，沉寂一小段時間。近日，三姊何桂育在自己經營多年的臉書專頁再發聲，強調自己在巴黎婆家懷孕洗碗，為婆婆按摩腳，不是網友想像的那般輕鬆。

何桂育在臉書寫下，「我婆婆還在世時，整個家族每年在暑假時，就要一起回她法南普羅旺斯的娘家農場渡假。中古世紀的農舍，一大家子二十幾口人全住在一起，小孩子每天忙著玩耍，大人們輪流張羅三餐和分攤家事。所以輪到我煮時，在沒有什麼亞洲食材的鄉下要做台灣特色菜，還真不容易！第一年學乖了之後，第二年開始，我都會自己從巴黎搬需要的醬料食材南下。」