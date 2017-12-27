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政治

國安日報淪亂爆？　小英活逮假情資

記者邱明玉 / 台北報導2017/12/27 11:14
▲傳出由國安局每天提供給總統閱讀的「國安日報」竟淪為「國安亂爆」，首見以假情資唬弄總統蔡英文，還好總統搶先識破，下令嚴懲失職人員。 （資料照／記者陳明安攝）
▲傳出由國安局每天提供給總統閱讀的「國安日報」竟淪為「國安亂爆」，首見以假情資唬弄總統蔡英文，還好總統搶先識破，下令嚴懲失職人員。 （資料照／記者陳明安攝）

傳出由國安局每天提供給總統閱讀的「國安日報」竟淪為「國安亂爆」，首見以假情資唬弄總統蔡英文，還好總統搶先識破，下令嚴懲失職人員。對此，國民黨立委江啟臣今(27)日表示，很擔心國家會不會陷入危機當中，因為總統有可能依據錯誤的資訊，做出錯誤的決定，讓人民陷入風險之中。

根據周刊報導，總統蔡英文完成「南太平洋友好之旅」後返抵國門，隔日研讀「國安日報」時，發現報告中，竟有關於時代力量立委黃國昌批評她出訪的報導，此情資讓蔡總統一頭霧水，因為黃國昌不曾刻意批評她；2016年6月小英首次出訪友邦時，黃國昌還是隨行立委，於是請幕僚私下了解。

周刊報導指出，不久發現該報導竟是2016年6月底蔡總統出訪巴拿馬「舊聞」，且批總統的根本不是黃國昌，而是另位知名政治人物，總統與府方高層知訊後相當震怒，下令從嚴處理。

對此，江啟臣說，如果情資是假的，這個事情就大條了，因為不管是國安局或調查局，幾乎都是每天將國安報告給總統做參考決策的，如果第一線的情報單位，給總統參閱的資料都不正確、都是造假的話，很擔心國家會不會陷入危機當中，因為總統有可能依據錯誤的資訊，做出錯誤的決定，對人民來講，實在是一件非常大危險、風險的事情。

關鍵字國安日報國安局調查局蔡英文黃國昌
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