國安日報淪亂爆？　小英活逮假情資

傳出由國安局每天提供給總統閱讀的「國安日報」竟淪為「國安亂爆」，首見以假情資唬弄總統蔡英文，還好總統搶先識破，下令嚴懲失職人員。對此，國民黨立委江啟臣今(27)日表示，很擔心國家會不會陷入危機當中，因為總統有可能依據錯誤的資訊，做出錯誤的決定，讓人民陷入風險之中。

根據周刊報導，總統蔡英文完成「南太平洋友好之旅」後返抵國門，隔日研讀「國安日報」時，發現報告中，竟有關於時代力量立委黃國昌批評她出訪的報導，此情資讓蔡總統一頭霧水，因為黃國昌不曾刻意批評她；2016年6月小英首次出訪友邦時，黃國昌還是隨行立委，於是請幕僚私下了解。