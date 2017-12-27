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中央社

農曆年旺季原料缺 造紙類股全面上漲

中央社2017/12/27 10:58
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北27日電）耶誕節過後，華人農曆年需求繼續支撐造紙類股旺季，加上大陸還未審批明年進口廢紙，今天造紙類股早盤大漲4.29%，台紙數度漲停，永豐餘漲8%。

大陸低碳造紙廠2017年國外進口廢紙的審批數量受到年中環保檢查的影響，自第3季起停止審批，造成第4季大陸國內廢紙的採購比重已由平常的60%到70%提高到80%到90%，造成大陸廢紙價格飛漲。

在大陸投資的工紙大廠榮成表示，由於過去紙廠從國外進口廢紙含雜率太高，造成不少污染，一直受到大陸官方重視，目前沒有任何一家紙廠獲得2018年進口廢紙量的審批，預計明年初才有結果。

永豐餘表示，永豐餘在大陸的工紙廠大都使用當地的回收廢紙為原料，且價格已經上漲很長一段時日，目前都還在高價盤旋，永豐餘轉嫁成本到最終商品，目前也未聽聞大陸當局審批進口廢紙。

正隆表示，大陸紙類市場仍在嚴格管制進口廢紙量，當接獲廠商申請進口時會根據廠商產能批准少量進口廢紙，當地廢紙供應量仍不足，價格一直處於高檔。

耶誕節過後，接著由華人農曆年需求延續造紙股旺季，紙廠估計，這一波需求將支撐紙廠旺季到明年1月中。

造紙類股今天全面上漲，台紙開高走高，一路衝上漲停價19.65元；永豐餘也開高走高，盤中最高13.5元，漲幅8%；正隆盤中最高16.55元，接近半根漲停；榮成走高後漲幅收斂到約2.8%，盤中最高41.9元，漲幅4.75%。1061227

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