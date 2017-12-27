國際油價攀2年半高點 二線塑化類股漲勢強

國喬第 3 季獲利已超越上半年表現，前 3 季表現優於去年同期，加上中國 ABS 需求暢旺，帶動國喬中國轉投資收益表現，預估在本季營運助攻下，今年全年獲利表現樂觀，法人估 EPS 有機會挑戰 2009 年來新高。

受到利比亞油管爆炸與北海輸油管線還未搶修完成影響，國際油價周二 (26 日) 大漲，攀上 2 年半以來高點，帶動今 (27) 日具「漲」相的二線塑化類股強攻勁揚，其中以今年獲利可望挑戰 8 年新高的國喬 (1312-TW) 漲勢最凶猛，盤中一度攻上漲停，創 2000 年 4 月以來新高。

展望明年首季，國喬樂觀看待，國喬表示，目前 SM 報價有下滑趨勢，ABS 則是近期需求開始轉弱，但在產品循環築底後，明年首季可望再向上，不過，受到農曆春節假期影響工作天數，預估明年首季營運表現將與本季相近。

國喬第 3 季稅後純益 12.23 億元，季增高達 5 倍，每股純益 1.35 元；前 3 季稅後純益 22.05 億元，年增 49.16％，每股純益達 2.44 元。

除國喬股價大漲外，台達化 (1309-TW) 以逾 6% 的漲幅緊追在後，華夏 (1305-TW) 與台苯 (1310-TW) 也上漲超過 4%，中石化 (1314-TW) 上漲逾 3%，台聚 (1304-TW) 與亞聚漲幅約 2%。

若投資人看好國喬後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如國喬兆豐 74 購 01(065583-TW)、國喬富邦 75 購 01(069014-TW)、國喬凱基 75 購 02(069181-TW) 等。