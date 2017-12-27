玩偶發出母生前錄音 男孩拆耶誕禮物痛哭

（中央社記者顏伶如波特蘭26日專電）住在佛羅里達州奧蘭多一名男孩，今夏遭逢喪母打擊，但耶誕節卻收到播放母親生前留言的猴子玩偶，讓他一聽便痛哭失聲。影片在臉書曝光後，兩天突破184萬餘瀏覽人次。

住在奧蘭多的單親爸爸瓦爾加斯（Antonio Vargas）24日在臉書上傳三段影片並發文寫道，他為兒子準備的耶誕禮物，是一隻能講話的猴子玩偶，「好讓我兒子能夠再次聽到他媽媽的聲音」。他表示，孩子的母親已於今年7月4日過世。

瓦爾加斯寫道：「我們向來以『小猴子』當做兒子的小名。所以，在耶誕節這天，他的夢想成真了。我全心全意深愛這個小子，爸爸愛你。」