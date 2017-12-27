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兆豐案就是壓倒彭淮南堅辭的那根稻草？　楊金龍：好像是

記者顏真真／台北報導2017/12/27 12:01
▲央行總裁彭淮南將於明（2018）年2月25日退休，外界認為與兆豐銀遭美裁罰案有關，對此，央行副總裁楊金龍（右）在立法院財委會答詢證實「好像是這樣。」（圖／翻攝自立法院議事轉播 ）
▲央行總裁彭淮南將於明（2018）年2月25日退休，外界認為與兆豐銀遭美裁罰案有關，對此，央行副總裁楊金龍（右）在立法院財委會答詢證實「好像是這樣。」（圖／翻攝自立法院議事轉播 ）

中央銀行總裁彭淮南將於明（2018）年2月 25日退休，而且目前辭意甚堅，外界好奇什麼原因讓彭淮南堅持走人，今（27）日立法院財委會國民黨立委賴士葆認為兆豐銀案是壓倒彭淮南一定要辭職的那根稻草，對此，央行副總裁楊金龍證實：「好像是這樣」，但隨後國民黨立委盧秀燕再確認時，他態度轉趨謹慎說，「我沒有證實，也許吧」。

立法院財委會今日審查中央政府總預算案行政院歲入預算有關中央銀行股息紅利繳庫部分，原本排定彭淮南列席備詢，但彭淮南請假，改由楊金龍出席。

不過，立委關注焦點仍在於彭淮南的動向，賴士葆質詢時就問彭總裁確定2月去職嗎？楊金龍表示，彭總裁已經跟委員說了好幾次，但因2月25日還沒到，「我也不知道」。

賴士葆進一步追問總統蔡英文都說央行總裁沒姓彭覺得怪怪的，央行常務理事胡勝正也希望他再延任2年，你希望彭總裁再延任嗎？楊金龍說，如果彭總裁願意，「我覺得彭總裁是最適當的人選」。

至於彭淮南為何堅持不再做下去？賴士葆直指就是去年爆發的兆豐銀案，「有功無賞、打破要賠」，當時彭淮南受金管會委託致函美國紐約州金融服務署（NYDFS），才讓兆豐銀紐約分行裁罰金額調降，但一些媒體把他罵到臭頭，讓他心灰意冷，不如求去。

楊金龍則回應：「總裁怎麼做最後決定，我不曉得」，賴士葆則認為，兆豐案是壓倒彭淮南一定要離職的那根稻草，隨後楊金龍也附和：「好像是」。不過，當立委盧秀燕質詢要再確認時，楊金龍態度轉趨謹慎說，「我沒有證實，也許吧」。

至於新任總裁人選，由於楊金龍也是被市場點名的接任人選之一，盧秀燕詢問若總統及行政院請你接任，你會為國效命嗎？楊金龍則強調，國內人才很多，這是總統的職權。

 

關鍵字楊金龍央行彭淮南央行總裁蔡英文兆豐銀案
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